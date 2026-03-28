Durante la semana, el Ministerio de Seguridad de Neuquén realizó la tercera reunión del Consejo de Seguridad Regional de la Región Limay, como parte de la Ley 3515, que promueve la participación ciudadana y el abordaje territorial de las políticas públicas en materia de seguridad.



El encuentro fue presidido por el coordinador del Consejo y subsecretario de Prevención, Luis Sánchez, y contó con la participación de autoridades de la Policía del Neuquén, integrantes del Consejo Asesor de la Policía -entre ellos el superintendente de seguridad, Néstor Castillo-, el delegado regional, Sergio Epullán, y representantes de municipios y comisiones de fomento de la región.



Durante la jornada se abordaron distintos ejes estratégicos vinculados a la seguridad y la prevención, con una agenda de trabajo que incluyó temas prioritarios para las localidades que integran la Región Limay.



En materia de asistencia y siniestros viales, se dio respuesta formal a la solicitud presentada por el segundo jefe de Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila, Rodrigo Torres, respecto de la factibilidad de incorporar un vehículo especializado para el traslado de personas fallecidas en siniestros viales.



En cuanto a la seguridad vial, el jefe de Seguridad de la Región Limay, Cristian Vázquez, expuso el operativo previsto para el próximo fin de semana largo por Semana Santa, detallando la planificación de controles, la disposición de recursos y la instalación de puestos fijos en los principales corredores turísticos.



En el eje de lucha contra el narcotráfico, se concretó la firma de un convenio entre el intendente de Santo Tomás, Víctor López, y autoridades policiales, para la cesión de un espacio físico donde funcionará la División Antinarcóticos, fortaleciendo así la presencia operativa en la región.



Respecto al fortalecimiento de la seguridad rural, El Sauce presentó la propuesta de reapertura de un destacamento policial, que funcionará en articulación con la Brigada Rural y la Policía Montada, ampliando la cobertura en zonas de difícil acceso.



En el ámbito de la prevención social, se abordó la necesidad de completar las duplas psicosociales dependientes de la Delegación de Desarrollo Social de la Provincia y del municipio de Picún Leufú, con el objetivo de reforzar el trabajo territorial y la intervención temprana en situaciones de vulnerabilidad.



Asimismo, se presentó un informe sobre los avances en tecnología y videovigilancia, detallando el estado de implementación y funcionamiento de las cámaras de seguridad en los ejidos municipales de Piedra del Águila y Picún Leufú.



La reunión también incluyó un espacio participativo en el que los integrantes del Consejo pudieron plantear inquietudes, necesidades y propuestas para ser incorporadas a la agenda de trabajo regional.



Finalmente, se definieron acciones conjuntas a corto plazo, se propusieron fechas para el próximo encuentro y se avanzó en la elección de la localidad anfitriona de la cuarta reunión del Consejo.

