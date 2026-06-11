Registro Civil Móvil: qué puntos de Neuquén recorrerá durante la segunda quincena de junio y qué trámites podés hacer

El Registro Civil Móvil confirmó su cronograma de atención para la segunda quincena de junio y volverá a recorrer distintas localidades de la provincia de Neuquén con el objetivo de acercar servicios esenciales a los vecinos. La iniciativa, impulsada por el ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, busca garantizar el acceso a la documentación personal, especialmente en sectores donde las oficinas permanentes se encuentran alejadas o donde la demanda suele ser elevada.

El recorrido comenzará el martes 16 de junio, el día en que Argentina debutará en el Mundial ante Argelia, en el barrio Los Troncos de Plottier, con atención en Roca 430.

Luego continuará el miércoles 17 en Piedra del Águila, en Combatientes de Malvinas 23, y el jueves 18 en la Comisión de Fomento de Santo Tomás, ubicada en Las Bardas 363.

El cronograma para Neuquén y Rincón de los Sauces

Tras el fin de semana largo, el servicio retomará la actividad el martes 23 en el barrio Terrazas del Neuquén, en la capital provincial, donde atenderá en Cabellera del Frío 1.648.

Posteriormente, el operativo permanecerá durante tres jornadas consecutivas en Rincón de los Sauces. La atención se brindará los días 24, 25 y 26 de junio en el edificio municipal ubicado en Chos Malal 1.277.

La agenda continuará el lunes 29 en el NIDO del barrio 7 de Mayo, en Crucero General Manuel Belgrano 2.800, y finalizará el martes 30 en el barrio Cuenca XVI, en la Iglesia Hope Patagónica, ubicada en la esquina de Crouzeilles y Blanca.

El cronograma de atención del Registro Civil Móvil para la segunda quincena de junio - Foto: Neuquén Informa

Qué trámites se pueden realizar

Durante cada operativo, en el Registro Civil Móvil se podrán gestionar diversos trámites registrales, entre ellos:

Tramitación y renovación de DNI.

Actualización de datos personales.

Cambios de domicilio.

Solicitud de pasaportes.

Otros trámites vinculados al Registro Civil.

La atención se realizará de 9 a 14 horas, por orden de llegada y hasta completar un cupo de 50 trámites por jornada.

Un servicio que evita viajes y reduce costos

La presencia del Registro Civil Móvil representa una herramienta clave para muchas familias, especialmente en localidades alejadas de los centros urbanos y en barrios con alta demanda de servicios públicos.

Además de facilitar el acceso a la documentación personal, el operativo permite ahorrar tiempo y dinero en traslados, un aspecto relevante para quienes necesitan actualizar documentos, realizar trámites escolares, gestionar beneficios sociales o preparar documentación para viajes.

Desde el Gobierno provincial destacaron que el programa forma parte de una política pública orientada a fortalecer la presencia del Estado en todo el territorio neuquino y garantizar igualdad de acceso a derechos básicos.

Para consultar requisitos, documentación necesaria y detalles de cada trámite, los interesados pueden ingresar al sitio oficial del Registro Civil de Neuquén.