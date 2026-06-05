Neuquén volvió a posicionarse en la agenda nacional de innovación tecnológica. El intendente Mariano Gaido participó este viernes en Buenos Aires del foro internacional CONECTA IA, donde compartió experiencias junto a líderes de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay sobre el uso de inteligencia artificial en gobiernos locales.

La actividad se desarrolló en el Auditorio Torre Banco Macro y reunió a más de 200 funcionarios, especialistas, startups y referentes vinculados a tecnología aplicada a la gestión pública.

Uno de los momentos principales del encuentro fue el panel “Liderazgo político para implementar IA en gobiernos locales”, donde Gaido expuso junto a intendentes de ciudades como Córdoba, Rosario, Escobar, San Miguel de Tucumán y Tres de Febrero.

El chatbot que ya resuelve más de 80 trámites

Durante su exposición, el jefe comunal destacó el funcionamiento de “Capi”, el chatbot con inteligencia artificial integrado a la plataforma Muni Express.

La herramienta permite que los vecinos puedan resolver más de 80 trámites municipales utilizando lenguaje natural, sin necesidad de realizar procesos complejos ni moverse de sus casas.

“CAPI hoy ya presenta soluciones claras y concretas a la ciudadanía”, sostuvo Gaido al explicar cómo la tecnología comenzó a incorporarse en tareas cotidianas dentro de la ciudad.

El intendente señaló además que Neuquén viene desarrollando desde hace tiempo un ecosistema de innovación pública vinculado al uso de inteligencia artificial aplicada a servicios municipales.

Semáforos inteligentes para reducir demoras

Otro de los ejes que presentó el municipio fue el proyecto de semáforos adaptativos con inteligencia artificial, un sistema que permitirá modificar en tiempo real los tiempos de espera y las ondas verdes según la circulación vehicular.

La iniciativa apunta especialmente a mejorar el tránsito en una ciudad que recibe diariamente alrededor de 120.000 ingresos desde localidades vecinas.

“Junto a las obras de infraestructura estamos logrando el objetivo de tener la Ciudad de los 15 minutos”, afirmó Gaido al explicar que el objetivo es reducir los tiempos de traslado dentro de la capital neuquina.

Neuquén, entre las ciudades que impulsan IA en el país

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, también participó del encuentro y destacó que estos proyectos consolidan una política pública orientada a utilizar tecnología para resolver problemas urbanos concretos.

“Estos proyectos refuerzan nuestro compromiso con la innovación y nos posicionan como una ciudad que apuesta por la tecnología para resolver los desafíos urbanos”, expresó.

El foro CONECTA IA fue organizado por la Red de Innovación Local (RIL) y BID Lab, y funcionó como un espacio para vincular necesidades reales de las ciudades con herramientas tecnológicas aplicadas a áreas como movilidad, seguridad, atención ciudadana y sostenibilidad urbana.