El Registro Civil Móvil dio a conocer el cronograma de atención correspondiente a la primera quincena de junio, con operativos en distintos barrios de Neuquén capital y localidades del interior provincial. El dispositivo, dependiente del ministerio de Gobierno, Mujeres y Diversidad, comenzará su recorrido el lunes 1 de junio en Colonia Rural Nueva Esperanza, en Neuquén capital, donde atenderá en La Alfalfa 3024.
Posteriormente, el martes 2 y miércoles 3 se trasladará a Senillosa, brindando atención en el Salón Multiespacio ubicado en Las Lengas y Los Aromos. Luego, el jueves 4 y viernes 5, el operativo llegará a las comisiones de fomento de Los Catutos y Ramón Castro.
Tras el fin de semana, el lunes 8 el Registro Civil Móvil estará en el barrio Unión de Mayo de Neuquén capital, atendiendo en la comisión vecinal de El Jarillal 845. El martes 9 continuará en Plottier, en el espacio ubicado en Arrayanes y Los Coihues del barrio 103 Viviendas.
Entre el miércoles 10 y el viernes 12, el dispositivo se instalará en Rincón de los Sauces, específicamente en el edificio municipal de Chos Malal 1277. Finalmente, el lunes 15 de junio, el operativo regresará a Neuquén capital para atender en el barrio Cuenca XVI, en el espacio comunitario “Casita de la Barda”, sobre Avenida Esperanza.
Desde el organismo informaron que el horario de atención será de 9 a 14, por orden de llegada y con un cupo máximo de 50 trámites diarios. Durante cada jornada se podrán realizar distintos trámites, entre ellos renovación y actualización de DNI, cambios de domicilio y gestión de pasaportes.
La propuesta forma parte de las políticas públicas impulsadas por la provincia para garantizar el acceso igualitario a la documentación y acercar servicios esenciales a distintos puntos del territorio neuquino. Para conocer requisitos y más información, se puede consultar el sitio oficial del Registro Civil de Neuquén.