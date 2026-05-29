El Registro Civil Móvil dio a conocer el cronograma de atención correspondiente a la primera quincena de junio, con operativos en distintos barrios de Neuquén capital y localidades del interior provincial. El dispositivo, dependiente del ministerio de Gobierno, Mujeres y Diversidad, comenzará su recorrido el lunes 1 de junio en Colonia Rural Nueva Esperanza, en Neuquén capital, donde atenderá en La Alfalfa 3024.

El dispositivo móvil visitará Neuquén capital, Plottier, Senillosa y Rincón de los Sauces.

Posteriormente, el martes 2 y miércoles 3 se trasladará a Senillosa, brindando atención en el Salón Multiespacio ubicado en Las Lengas y Los Aromos. Luego, el jueves 4 y viernes 5, el operativo llegará a las comisiones de fomento de Los Catutos y Ramón Castro.

El gobierno provincial continúa impulsando operativos para facilitar el acceso a la documentación.

Tras el fin de semana, el lunes 8 el Registro Civil Móvil estará en el barrio Unión de Mayo de Neuquén capital, atendiendo en la comisión vecinal de El Jarillal 845. El martes 9 continuará en Plottier, en el espacio ubicado en Arrayanes y Los Coihues del barrio 103 Viviendas.

Entre el miércoles 10 y el viernes 12, el dispositivo se instalará en Rincón de los Sauces, específicamente en el edificio municipal de Chos Malal 1277. Finalmente, el lunes 15 de junio, el operativo regresará a Neuquén capital para atender en el barrio Cuenca XVI, en el espacio comunitario “Casita de la Barda”, sobre Avenida Esperanza.

Cada jornada permitirá gestionar renovaciones de DNI, pasaportes y actualizaciones de domicilio.

Desde el organismo informaron que el horario de atención será de 9 a 14, por orden de llegada y con un cupo máximo de 50 trámites diarios. Durante cada jornada se podrán realizar distintos trámites, entre ellos renovación y actualización de DNI, cambios de domicilio y gestión de pasaportes.

La propuesta forma parte de las políticas públicas impulsadas por la provincia para garantizar el acceso igualitario a la documentación y acercar servicios esenciales a distintos puntos del territorio neuquino. Para conocer requisitos y más información, se puede consultar el sitio oficial del Registro Civil de Neuquén.