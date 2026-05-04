El Correo Argentino y la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECyT) alcanzaron un principio de acuerdo para reincorporar a la totalidad de los trabajadores despedidos y suspender el paro nacional previsto para este martes 4 y miércoles 5 de mayo. La noticia generó expectativa en Río Negro, donde el conflicto se profundizó con el cierre de oficinas en Cervantes y Mainqué, y la reducción de personal en Huergo.

Desde la Federación se confirmó que la empresa se comprometió a reincorporar a todos los despedidos, mientras que el sindicato levantó las medidas de fuerza programadas. La organización gremial instó a los trabajadores a retomar sus tareas con normalidad y destacó la predisposición del director de Recursos Humanos, Juan Manuel Vena, para retomar el diálogo.

Intendentes como Claudia Montanaro, de Cervantes y Miguel Petricio de Mainqué manifestaron su preocupación por el cierre de las oficinas locales, mientras que Silvia Penilla de Huergo advirtió sobre la pérdida del cartero que garantizaba la atención en la comunidad. El dirigente gremial Rafael Troppa denunció que estas medidas afectan de manera directa a poblaciones pequeñas y vulneran el derecho al acceso postal.

El principio de acuerdo representa un alivio parcial, pero no despeja todas las dudas: persiste la incertidumbre sobre la reapertura de las sucursales cerradas y el destino de los trabajadores reincorporados. "La lucha continúa por salarios dignos, pero celebramos que ninguna familia se queda en la calle. Sigamos unidos porque la fuerza esta en cada compañero que no baja los brazos", señalaron.