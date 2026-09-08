La periodista Cecilia Rayen Guerrero Dewey presentará en la XIII Feria Internacional del Libro de Neuquén su libro inspirado en la historia de Marcelo Berbel, titulado Berbel: el latido de la Patagonia. La autora comentó cuánto tiempo le llevó, cómo surgió la idea y cómo fue el proceso de recopilación con su familia.

Se trata del segundo libro de la autora, ya que el primero era sobre Jacinto Piedra, músico popular de Santiago del Estero y un mito importante en la historia del norte argentino. Además ya ha obtenido grandes reconocimientos como el premio de crónicas, por la Fundación Periodismo Patagónico y la Universidad de Río Negro.

En diálogo con Entretiempo por AM550, Rayen reveló que comenzó a pensar el libro cuando su hija, Maitén, era bebé, y ella había vuelto a vivir a Neuquén. "Venía escribiendo sobre folclore, sobre música popular, y entonces dije, si vuelvo a casa, voy a escribir sobre el máximo referente de esta tierra, que yo considero que es Marcelo Berbel".

A partir de esto le propuso a Marité escribir sobre su papá, pero no desde la imagen de prócer o ícono, sino desde la persona cercana, pensando en la figura que dialoga con el presente.

Comenzó a desandar el camino de Berbel, en medio de idas y vueltas, construyendo la idea y recolectando información a través de sus allegados. "Era como la entrevista permanente, porque de toda esa camada de gente que entrevisté en ese primer momento me fui haciendo amiga", asegura Rayen y agrega que, aunque no hizo una investigación metodológica, sí se mantuvo atenta a pensar en Berbel y en los relatos que iba escuchando.

"Viendo qué le pasaba al pueblo neuquino con Marcelo Berbel. Y entonces, por ejemplo, el libro comienza con una escena en Villa Pehueña, que es un diálogo con José Luis Puel, que es ahí del vivero y es una conversación sobre quién era Berbel y sobre Piñonero. Y él me decía que Piñonero lo había escrito Berbel para su papá. Luego voy a entrevistar a otro personaje de Moquehue, Benedicto Parada, criancero, y él juraba que era para él", comenta anecdóticamente la autora sobre sus primeras acercaciones.

A partir de esto, reflexiona que para ella un artista popular es aquel que logra colarse en la memoria de muchas personas, y ese es el camino que buscó darle al libro.

El momento de hacer real el sueño

En cuanto a la oportunidad de poder editar su libro, comenta que surgió a partir de un poeta amigo de Buenos Aires, quien le comentó a una editorial que ella investigaba sobre Berbel.

"Nos pusimos de acuerdo y me dijeron, ¿cómo te ves terminando el libro en determinada cantidad de meses? Era poco tiempo. Pero bueno, yo ya había empezado esto hace muchos años, de construir el personaje. O sea, de pensar hacia dónde quería ir. Tenía como al lugar donde quería llegar con todo esto y dije, sí, claro, lo puedo hacer", expresa con emoción.

Rayen siente su libro como un aporte a la cultura neuquina y como forma de reivindicar una forma literaria, que es la crónica narrativa. "Me parecía importante poder contarlo a Marcelo desde ese lugar, con ese tipo de narrativa, justamente para volverlo más cercano y más actual. Porque también creo que es un momento donde tenemos que dialogar mucho con Berbel, con la obra de Berbel, con todo lo que nos dejó, todo lo que pensó, la forma en que empezó un pueblo neuquino", opina la periodista sobre su legado.

También advirtió que es una mirada parcial sobre la vida y obra de Marcelo, sin la pretensión de ser un libro definitivo sobre su legado. En el mismo los lectores pueden encontrarse con recortes de letras de él que le fueron acercadas por su familia.

"Las cosas que hemos hablado con Marité han sido muy movilizantes también para ella y durante tantos años que nos han pasado tantas cosas. Pero también permitirme sentarme con los cuadernos de Marcelo. Ese fue un trabajo muy bello y en el cual estuve trabajando mucho con Traful", recuerda sobre el proceso de recopilación.

Su próxima presentación y la venta del libro

La autora presentará su libro el próximo 16 de septiembre, en la Feria Internacional del Libro, en el Auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes, a las 20. Rayen adelantó que su presentación se basará en la palabra, la música y lo colectivo.

"Así como el libro es un relato coral, es un relato de memoria colectiva, eso también va a suceder en la presentación y, por supuesto, va a estar su música. La música y la voz", manifestó.

Para Rayen uno de los elementos fundamentales de su libro fue poder hacerlo en forma de crónica narrativa, permitiéndose crear esta biografía sin ser cronológica o lineal, sino con idas y vueltas, haciendo ir y venir el relato.

"Me hubiese gustado tener más tiempo para poder ponerle más profundidad a la narrativa, pero bueno, es un libro hecho con oficio también, donde me complicaba, acudía al propio recorrido y eso, es muy periodístico en ese sentido".

Para aquellos que quieran adquirir el libro, el mismo estará a la venta en el stand de escritores regionales de la Feria, hasta que esté disponible en liberías.

La entrevista completa a Cecilia Rayen Guerrero Dewey