El pehuén ocupa un lugar central en el paisaje y la identidad de Villa Pehuenia Moquehue. Este 29 de agosto, en el Día del Árbol, la cantante Marité Berbel volvió a poner la mirada sobre el bosque nativo y llamó a defender las especies que forman parte de la historia de la cordillera neuquina.

“Queramos y defendamos nuestra flora autóctona”, expresó Berbel en un mensaje dedicado a los coihues, lengas, cipreses, robles pellín, ñires y pehuenes. La artista, reconocida como Personalidad Destacada de Villa Pehuenia Moquehue y con más de 50 años de trayectoria, también cuestionó la presencia de especies introducidas y habló de los pinos como “esos okupas involuntarios”.

El pehuén, conocido también como araucaria araucana, forma parte del paisaje cordillerano y tiene un profundo valor cultural.

Su mensaje se conecta con una preocupación concreta que atraviesa a la localidad. El bosque de araucarias enfrenta la expansión de pinos exóticos, principalmente murrayana y ponderosa, que compiten con las especies nativas por agua, luz y nutrientes.

La diferencia en los tiempos de crecimiento vuelve más compleja esa convivencia. Mientras un pehuén puede demorar entre 25 y 40 años en alcanzar su etapa reproductiva, un pino murrayana puede comenzar a producir semillas entre los 4 y los 6 años.

El municipio busca recuperar espacio para las especies nativas

La Municipalidad de Villa Pehuenia Moquehue impulsa tareas de raleo para retirar de manera selectiva ejemplares de pinos y permitir que el bosque autóctono recupere terreno. El material que queda luego de esas intervenciones pasa por un proceso de chipeado y puede utilizarse como relleno, evitando además la acumulación de restos sobre el suelo.

La meta planteada alcanza las 100 hectáreas. Las tareas reúnen a la Municipalidad de Villa Pehuenia Moquehue, la Dirección Provincial de Manejo del Fuego, la Corporación Forestal Neuquina (CORFONE), la Comunidad Mapuche Puel, instituciones educativas, prestadores turísticos y vecinos que participan en jornadas comunitarias.

La próxima campaña está prevista para septiembre u octubre, siempre que las condiciones climáticas permitan avanzar. El objetivo es contener la expansión de especies exóticas y favorecer la regeneración del ambiente que caracteriza a esta zona de la provincia del Neuquén.

El intendente Arturo de Gregorio vinculó esas acciones con la identidad de la localidad. “El pehuén es nuestra identidad y protegerlo es una decisión de gestión”, sostuvo el jefe comunal.

De Gregorio explicó que cada intervención dentro del ejido apunta a preservar ese patrimonio natural. “Cada acción de raleo busca preservarlo y nos acerca al bosque que queremos dejarle a las generaciones que vienen”, afirmó.

Marité Berbel llevó el reclamo a distintos escenarios

La relación de Marité Berbel con esta campaña también pasó de las palabras a la acción. En febrero participó junto a su hijo Traful de una jornada de raleo y acompañó las tareas realizadas en el territorio.

Las recomendaciones apuntan a respetar los senderos habilitados, evitar encender fuego fuera de los espacios permitidos.

Poco después llevó el mensaje a uno de los escenarios más convocantes de la región. Durante la Fiesta de la Confluencia, la artista pidió apoyo para la campaña de protección del bosque nativo que se desarrolla en Villa Pehuenia Moquehue.

Su presencia amplificó una discusión que excede a la localidad. El pehuén, conocido también como araucaria araucana, forma parte del paisaje cordillerano y tiene un profundo valor cultural para las comunidades mapuches, que lo reconocen como un elemento central de su territorio.

El árbol también da nombre a Villa Pehuenia y sostiene una parte de la identidad local. Sus semillas, los piñones, forman parte de la alimentación tradicional y de la gastronomía de la región, donde aparecen en preparaciones dulces, harinas, conservas y otros productos.

Los vecinos pueden participar en las tareas

La campaña también convoca a quienes viven en la localidad. Los vecinos pueden retirar renovales de pino de sus propios terrenos antes de que alcancen mayor tamaño y se multipliquen en el entorno.

Además, pueden participar en las jornadas comunitarias y comunicar la aparición de nuevos rebrotes al WhatsApp Ambiental: +54 9 2942 587367.

Para quienes visitan Villa Pehuenia Moquehue, las recomendaciones apuntan a respetar los senderos habilitados, evitar encender fuego fuera de los espacios permitidos y cuidar el piñón, que cumple una función clave para la fauna y tiene un fuerte valor cultural.

La defensa del bosque nativo combina así tareas concretas en el territorio, participación comunitaria y voces que buscan ampliar el mensaje. En Villa Pehuenia Moquehue, la próxima campaña de raleo volverá a poner el foco en esas 100 hectáreas y en un objetivo de largo plazo: que los pehuenes sigan siendo parte del paisaje que identifica a la cordillera neuquina.