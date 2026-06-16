Marité Berbel celebró que el himno neuquino se interprete completo en los actos oficiales

La cantante y referente cultural Marité Berbel celebró la decisión del gobierno de Neuquén de incorporar la interpretación completa del Trabun Mapu en los actos oficiales de la provincia, incluida la apertura del período legislativo cada 1° de marzo y los aniversarios de las localidades.

En diálogo con el programa "La segunda mañana" que se emite por AM550, Berbel aseguró que la medida responde a un deseo histórico de la comunidad neuquina y fortalece el sentido de identidad provincial. "Me parece bárbaro porque la gente está muy feliz con eso", expresó la artista, quien recordó que durante años numerosos vecinos le manifestaron su deseo de volver a escuchar el himno en su versión íntegra.

Según Berbel, la medida permitirá que las nuevas generaciones conozcan y aprendan la totalidad del himno neuquino.

La referente explicó que, tras recuperar su carácter de himno y dejar atrás el formato de marcha, la normativa vigente establecía que en los actos se interpretara solo una parte por cuestiones de tiempo. Sin embargo, destacó que desde hace años la familia Berbel ya venía ejecutándolo completo en sus presentaciones, suprimiendo un interludio instrumental para agilizar la interpretación. "La gente lo canta. Eso es otra cuestión. Se prende a cantarlo como la primera parte", señaló.

Para Berbel, la incorporación de la segunda parte del himno no solo rescata una poesía "imperdible", sino que también profundiza el vínculo de los neuquinos con su historia y su territorio. "Creo que es un ítem más para este sentido de pertenencia que tenemos los neuquinos", afirmó. La artista también destacó el impacto que tendrá la medida en las nuevas generaciones, especialmente en el ámbito escolar. "Sin duda que ahora se tienen que aprender la segunda parte", sostuvo, y remarcó que esto permitirá que niños y jóvenes conozcan la totalidad de la obra creada por Marcelo Berbel.

"La gente lo canta y se siente representada", afirmó Marité Berbel durante una entrevista con AM550.

Durante la entrevista, además, resaltó la singularidad del Trabun Mapu y el fervor popular que despierta dentro y fuera de la provincia. Según relató, es habitual que el público solicite escuchar el himno en festivales y presentaciones, algo que definió como un fenómeno poco común. Finalmente, recordó el enorme legado cultural de Marcelo Berbel, autor de más de 1.300 letras, muchas de las cuales continúan siendo musicalizadas por distintos artistas neuquinos.

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