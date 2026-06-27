Salió a robar una escalera junto a un perro y terminó detenido en El Bolsón

Un hombre de 24 años fue detenido en la localidad de El Bolsón luego de ser detectado por el sistema de videovigilancia mientras trasladaba una escalera robada por la vía pública. El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes y contó con la particularidad de que el sujeto se desplazaba acompañado por un perro que lo seguía durante el recorrido.

Todo comenzó cerca de las 3 de la mañana, cuando un operador del 911 RN Emergencias observó a través de las cámaras de seguridad a un individuo en la zona de las calles Sarmiento y Azcuénaga transportando una escalera. La actitud del hombre llamó la atención del sistema de monitoreo, que comenzó a seguir sus movimientos en tiempo real mientras avanzaba por la avenida Sarmiento en dirección oeste.

A partir del seguimiento constante, se dio intervención a la Comisaría 12°, que desplegó un operativo en el sector para dar con el sospechoso. Minutos después, los efectivos lograron interceptarlo, aunque en ese momento ya no llevaba consigo la escalera, lo que obligó a profundizar la búsqueda del elemento sustraído.

Tras ser consultado por los uniformados, el joven indicó que había dejado la escalera en una esquina cercana, por lo que se realizó un rastrillaje en el lugar señalado. Finalmente, el objeto fue hallado, secuestrado e incorporado a la investigación como prueba del hecho.

La intervención concluyó con la recuperación del elemento robado y la detención del hombre de 24 años, quien quedó a disposición de la Justicia en una causa caratulada como hurto en grado de flagrancia, mientras se continúan las actuaciones correspondientes.