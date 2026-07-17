Un gran operativo conjunto permitió rescatar y reubicar a un puma que había ingresado al predio de la posta sanitaria del paraje Kilca, en cercanías de Aluminé. El animal fue capturado de manera segura y posteriormente liberado en un sector alejado de las viviendas.

El procedimiento se realizó durante este jueves 16 de julio, luego de que un vecino observara a un ejemplar subadulto de puma mientras cruzaba la Ruta Provincial N.º 15. Según informó la Dirección Provincial de Fauna, el felino se dirigió hacia la posta sanitaria y se refugió dentro del leñero del establecimiento.

Tras recibir la advertencia, los guardafaunas Salazar y Arriagada se trasladaron inmediatamente hasta el lugar y solicitaron la colaboración de efectivos de la Brigada Rural Rahue.

Como medida preventiva, también se dio aviso a la agente sanitaria Gabriela Luengo, con el objetivo de adoptar las medidas de resguardo necesarias y evitar que alguna persona se acercara al sector donde se encontraba el animal.

Una vez desplegado el operativo, los agentes comenzaron la búsqueda dentro del predio de la posta sanitaria. Después de localizar al puma, lograron capturarlo mediante técnicas específicas de manejo de fauna silvestre.

Guardafaunas de Neuquén participaron del operativo junto con efectivos de la Brigada Rural Rahue

Para concretar el procedimiento se utilizó un lazo de captura y un copo, elementos que permitieron controlar al ejemplar sin provocarle heridas ni poner en riesgo al personal que participaba del operativo.

Luego de la captura, los guardafaunas evaluaron el estado sanitario del animal y constataron que se encontraba en buenas condiciones. Por ese motivo, se decidió trasladarlo inmediatamente hacia un sector natural ubicado lejos de las viviendas y de las zonas transitadas.

El puma fue liberado y los agentes verificaron que regresara por sus propios medios a su ambiente natural.

Desde la Dirección Provincial de Fauna de Neuquen destacaron la importancia del rápido aviso realizado por el vecino y el trabajo coordinado entre los guardafaunas y la Brigada Rural Rahue. La intervención temprana permitió evitar riesgos tanto para el animal como para las personas que se encontraban en la zona.

El ejemplar permanecía escondido entre la vegetación antes de ser localizado por el personal especializado.

Las autoridades recordaron que, ante la aparición de pumas u otros animales silvestres cerca de viviendas, caminos o establecimientos públicos, las personas no deben acercarse, intentar capturarlos ni intervenir por sus propios medios.

La recomendación es mantener una distancia prudente, resguardar a niños y mascotas y comunicarse inmediatamente con las autoridades competentes para que personal especializado pueda controlar la situación.