Un incendio se desató este jueves por la tarde en un parador situado en la localidad neuquina de Piedra del Águila, sobre la Ruta Nacional 237, frente a la estación de servicio YPF.

El hecho generó preocupación entre automovilistas y vecinos que transitaban por la zona, una vía clave de conexión entre el norte de la Patagonia y la región cordillerana.

Dotaciones de Bomberos Voluntarios, junto a otros organismos de emergencia, se desplazaron hasta el lugar para combatir las llamas y asegurar el sector.

No se informó oficialmente sobre personas lesionadas, ni se precisó el alcance de los daños materiales provocados por el fuego.

Las autoridades indicaron que las tareas se centraron en controlar el incendio, evitar su propagación y evaluar las pérdidas ocasionadas en la estructura del parador.