¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 15 de Enero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Emergencia vial

Incendio en Ruta 237: se prendió fuego un parador en Piedra del Águila

Durante la tarde de jueves, un parador se prendió fuego, frente a la estación de servicio YPF. Bomberos y equipos de emergencia trabajaron en el lugar.

Por Redacción

Jueves, 15 de enero de 2026 a las 21:57
PUBLICIDAD
Foto: Captura de video.

Un incendio se desató este jueves por la tarde en un parador situado en la localidad neuquina de Piedra del Águila, sobre la Ruta Nacional 237, frente a la estación de servicio YPF.

El hecho generó preocupación entre automovilistas y vecinos que transitaban por la zona, una vía clave de conexión entre el norte de la Patagonia y la región cordillerana.

Dotaciones de Bomberos Voluntarios, junto a otros organismos de emergencia, se desplazaron hasta el lugar para combatir las llamas y asegurar el sector.

No se informó oficialmente sobre personas lesionadas, ni se precisó el alcance de los daños materiales provocados por el fuego.

Las autoridades indicaron que las tareas se centraron en controlar el incendio, evitar su propagación y evaluar las pérdidas ocasionadas en la estructura del parador.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD