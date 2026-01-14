Pasado el mediodía, un siniestro vial fue registrado sobre la Ruta Nacional 237, a unos 6 kilómetros al sur de la localidad de Piedra del Águila. Al llegar al kilómetro 1450, se constató un vuelco protagonizado por un Renault Sandero Stepway blanco, en el que circulaban dos personas adultas.

Según la información oficial, en el automóvil se desplazaban un hombre de 64 años, quien perdió la vida en el lugar y una mujer de 54 años, que resultó con lesiones leves.

Ambas personas viajaban desde San Carlos de Bariloche con destino a la provincia de Buenos Aires, donde estaban radicados.

Cómo fue el siniestro

De acuerdo al relevamiento inicial, el vehículo habría mordido la banquina, se cruzó hacia el carril contrario y el conductor perdió el control, lo que derivó en al menos cinco tumbos.

Consecuencias del vuelco

Durante la secuencia del vuelco, el hombre salió despedido del vehículo y falleció a raíz de las lesiones sufridas. La mujer fue asistida en el lugar y luego trasladada al Hospital de Piedra del Águila, donde se confirmó que presentaba heridas leves.

Intervención de los servicios de emergencia

En el lugar trabajó:

Personal médico de Piedra del Águila

Bomberos Voluntarios de la localidad

Las tareas incluyeron la asistencia a la sobreviviente y la seguridad de la zona para permitir el trabajo sanitario.