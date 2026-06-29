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Datos oficiales

Tragedia en Venezuela: la cifra de muertos se elevó a 1719 y la de heridos a 5034

El panorama es devastador tras los últimos reportes oficiales, que confirman el colapso total de casi 200 edificios y una crisis humanitaria que golpea con especial dureza al estado de La Guaira.

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Por Damián Szvalb

Periodista especializado en temas internacionales. Columnista en AM550 y 24/7 Canal de Noticias.
Lunes, 29 de junio de 2026 a las 16:21
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Se contabilizan 15.866 personas damnificadas que lo han perdido todo

El dolor y la devastación se profundizan en Venezuela a medida que las tareas de rescate remueven los escombros de una de las peores catástrofes naturales de su historia reciente. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, confirmó una drástica actualización del balance de víctimas, elevando el número de muertos a 1.719 y el de heridos a 5.034. Estas trágicas cifras dejan desactualizado el parte del domingo —que registraba 1.450 fallecidos—, desnudando la velocidad con la que la emergencia médica y el colapso de las estructuras sanitarias continúan cobrándose vidas en las zonas afectadas.

Los datos socioambientales y de infraestructura expuestos por el gobierno trazan una radiografía del caos habitacional. Hasta la fecha, se contabilizan 15.866 damnificados que lo han perdido todo, mientras que los equipos de evaluación civil ya relevaron 855 edificios con severos daños estructurales. Entre ellos, unas 189 construcciones colapsaron por completo, transformándose en trampas de hormigón y hierro que dificultan las tareas de los rescatistas y multiplican el drama de miles de familias que se quedaron sin hogar de la noche a la mañana.

Pese a la magnitud de la tragedia, los servicios de emergencia logran avances en la reconstrucción de los servicios públicos esenciales. En La Guaira, el estado costero que se llevó la peor parte por el epicentro del sismo, las cuadrillas estatales consiguieron restituir el 90 % del sistema eléctrico, devolviendo una luz de esperanza a una población sumida en la incertidumbre y agilizando las labores de asistencia humanitaria que se despliegan contrarreloj en todo el territorio nacional.

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