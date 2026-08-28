Encontrar una solución para 85 problemas concretos de Río Negro es ahora el desafío que el Gobierno provincial puso sobre la mesa. El gobernador Alberto Weretilneck presentó en Cipolletti el Banco de Desafíos Rionegrinos y abrió la convocatoria para que universidades, organismos científicos y grupos de investigación acerquen propuestas capaces de resolver necesidades planteadas por empresas, PYMES, cooperativas, cámaras empresariales y organismos públicos.

La iniciativa representa la segunda etapa del programa Desafíos Rionegrinos, impulsado por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos a través de la Unidad Provincial de Enlace con Universidades (UPEU). Después de relevar las necesidades existentes en distintos sectores del territorio, ahora comienza la etapa más concreta: transformar esos problemas en proyectos y soluciones que puedan aplicarse en la realidad.

El mapa de demandas tiene un fuerte componente productivo. De los 85 desafíos incluidos en el Banco, 58 corresponden a la agroindustria, aunque también aparecen necesidades vinculadas con la transformación digital, la incorporación de inteligencia artificial a la gestión productiva, la actividad petrolera, el cuidado ambiental y la prevención de riesgos de desastres. La convocatoria estará abierta hasta el 27 de septiembre.

Las instituciones que participen deberán trabajar en conjunto con los actores que plantearon cada desafío. Es decir, no se trata simplemente de presentar una investigación académica, sino de encontrar respuestas para problemas que ya fueron identificados por quienes producen, generan empleo o administran servicios en la provincia. Las propuestas que resulten seleccionadas podrán acceder a financiamiento de hasta $40 millones para desarrollar las soluciones tecnológicas.

Durante la presentación, Weretilneck puso el acento en la necesidad de que Estado, empresas y sistema científico-tecnológico dejen de trabajar como compartimentos separados. “Lo importante es que estamos con la misma idea: vincularnos, encontrarnos y ayudarnos”, sostuvo el Gobernador, quien además planteó que Río Negro y la Patagonia atraviesan una oportunidad estratégica relacionada con sectores como la energía y los alimentos.

En esa misma línea, la secretaria de la UPEU, Daiana Neri, explicó que con la apertura de esta convocatoria comienza la instancia destinada a presentar soluciones para los 85 desafíos relevados. También remarcó que las propuestas deberán surgir de la vinculación entre los equipos de conocimiento y las empresas, PYMES, cooperativas u organismos que plantearon las necesidades.

El objetivo de fondo es que el conocimiento no quede encerrado en las universidades o centros de investigación, sino que termine convertido en soluciones concretas para Río Negro. En un escenario donde la provincia busca prepararse para el crecimiento de la energía, los alimentos y otras actividades estratégicas, el Gobierno apuesta a conectar a quienes tienen los problemas con quienes tienen las herramientas científicas y tecnológicas para resolverlos. Las instituciones interesadas podrán consultar el Banco de Desafíos, las bases y las condiciones para presentar sus propuestas a través del sitio web de la UPEU.