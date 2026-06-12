Después de varios meses de trabajo, la Municipalidad de Neuquén inauguró durante la mañana de este viernes la restauración y puesta en valor del Mausoleo del Coronel José Manuel Olascoaga, uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad ubicado sobre Avenida Argentina y Riavitz.

El sitio histórico abrió sus puertas el 11 de junio de 1983 y guarda los restos del Coronel Olascoaga y de su esposa, Delfina Urtubey. El paso de los años impuso la necesidad de una puesta en valor de este lugar, que, a muy pocos pasos de la Plaza de las Banderas, ocupa un lugar central para la memoria, la identidad y los orígenes del territorio neuquino.

La obra demandó la coordinación de distintos equipos del municipio

Durante el corte de cintas, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó la importancia de esta obra para la historia de la ciudad, y contó que se trató de una tarea que demandó la coordinación de distintos equipos del municipio.

“Hemos trabajado mucho con Juan Dutto, porque él tiene el equipo de mantenimiento de edificios”, señaló, y agregó que la tarea llevó ocho meses, “más de lo previsto inicialmente debido a la magnitud de las intervenciones que requería el Mausoleo”.

Pasqualini remarcó la relevancia histórica que tiene este monumento. (Foto: Matías García)

“Pero el resultado final justificó el tiempo invertido, ya que se logró una recuperación integral”, señaló la funcionaria y agregó: “Lo más importante de esta puesta en valor es que el lugar se convierta en un espacio de reflexión, de memoria activa y de identidad para la comunidad”.

En ese marco, anunció que ya se está trabajando junto a quienes coordinan los recorridos turísticos de la ciudad para que los colectivos puedan detenerse en el mausoleo e incorporarlo a los circuitos habituales. Además, adelantó que se retomará el trabajo con las escuelas, para que los estudiantes puedan visitar el sitio, recorrerlo y conocer de primera mano la historia del Coronel Olascoaga.

El equipo de restauración estuvo integrado por 15 personas

Por su parte, el subsecretario de Hacienda, Cementerios y Mantenimiento de Edificios, Juan Dutto, remarcó que la obra implicó un presupuesto importante y planteó que es fundamental que la comunidad cuide el espacio recuperado. “Acá se hizo parquización del entorno, se repintaron las superficies, se repararon las veredas, se restauraron las rejas y las partes de madera, y se recolocaron las lajas faltantes en el piso, el ingreso y la escalinata”. Dutto precisó que del equipo de trabajo participaron entre 14 y 15 personas, entre el equipo de restauración, carpinteros, pintores y albañiles.

Después de 8 meses de trabajo, el Mausoleo quedó totalmente renovado. (Foto: Matías García)

A su turno, la arquitecta de la secretaría de Jefatura de Gabinete, Lucía Beverini, explicó que el predio cuenta con tres relieves en cemento y una escultura de bronce de tres metros de altura. La obra fue realizada por el reconocido artista Atilio Morosín.

“Uno de los ejes centrales de la restauración fueron los bajorrelieves realizados por este artista, además de una limpieza integral del tótem de hormigón armado. También se llevó adelante una limpieza completa de la estatua de bronce, que presentaba un notable deterioro y fue pulida hasta quedar en condiciones óptimas”.

Beverini remarcó que se trata de un espacio público muy utilizado por la comunidad en todo momento del día y que los monumentos cumplen una función social como puntos de encuentro. Recordó además que el Coronel José Manuel Olascoaga fue gobernador de Neuquén y tuvo un papel destacado en los primeros mapeos del territorio provincial, lo que lo convierte en una figura central para la identidad regional.

Finalmente, Abril Pepa, una de las restauradoras integrante del área de Patrimonio Histórico, contó que uno de los mayores desafíos del proceso fue la reconstrucción de los bajorrelieves, ya que en uno de ellos faltaba por completo: “Para resolverlo, el equipo debió recurrir a archivos históricos que permitieran modelar y reconstruir la pieza faltante. Fue un trabajo como quirúrgico, señalando se utilizó bisturí para retirar las tres capas de pintura que cubrían los bajorrelieves, debajo de las cuales se hallaron los dibujos originales. Así recuperamos el relato que hizo Morosín”.