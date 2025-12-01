El Ministerio Público Fiscal (MPF) imputó hoy a un hombre por causar daños ambientales dentro del área natural protegida Batea Mahuida, donde ingresó con una camioneta 4x4 y circuló sobre una laguna congelada, pese a tratarse de una zona de uso exclusivamente peatonal y debidamente señalizada. La audiencia se realizó por videoconferencia entre Zapala y Neuquén, y la acusación estuvo a cargo de la asistente letrada Julieta González, de la fiscalía de Delitos Ambientales y Leyes Especiales.

El imputado fue identificado como E.A.A., a quien se le atribuyó el delito de daño agravado a bienes de uso público (artículos 184 inciso 5° y 45 del Código Penal), en calidad de autor. La fiscalía sostiene que el hecho ocurrió entre el 11 y el 13 de julio de 2025, cuando el acusado ingresó con su vehículo a la Laguna Corazón, dentro del área protegida, y realizó trompos y maniobras sobre el hielo durante varios minutos.

“Se trata de un área en la que está prohibida la circulación de vehículos”, señaló González durante la audiencia. Explicó que la zona es exclusivamente peatonal, y que las maniobras realizadas provocaron daños mecánicos en la vegetación, principalmente en las raíces expuestas de Pehuenes y Araucarias Araucanas, especies endémicas, protegidas y en peligro dentro del territorio neuquino.

La asistente letrada remarcó que la Araucaria Araucana es justamente la especie que motivó la creación del área natural Batea Mahuida y cuenta con una fuerte protección legal provincial. La intervención del vehículo habría provocado una alteración significativa del ecosistema, afectando también a animales que habitan ese sector de alta sensibilidad ambiental.

Como parte de la investigación, la fiscalía realizó un allanamiento en el domicilio del acusado, en Neuquén capital, donde se halló un arma de fuego oculta debajo de la cama. Ese hallazgo abrió un legajo aparte, que tramitará en otra fiscalía, luego de que el juez rechazara los planteos defensivos destinados a impedir su incorporación.

El juez de garantías avaló la formulación de cargos y fijó un plazo de investigación de dos meses y medio. Según informó el MPF, aún resta obtener el análisis del contenido del teléfono celular del imputado, considerado relevante para el avance de la causa