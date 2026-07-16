Como ocurre desde que comenzó el Mundial 2026, el gabinete municipal volvió a reunirse el mismo día que jugó la Selección Argentina. La cábala se mantuvo y previo al triunfo por 2 a 1 sobre Inglaterra, el intendente Mariano Gaido y su equipo repasaron el avance de las principales obras, servicios y proyectos que están en marcha en la ciudad.

La cábala que el gabinete no quiso romper

Desde que comenzó el Mundial, el gabinete municipal mantiene una rutina que ya se transformó en una cábala: cada vez que juega la Selección Argentina, el intendente Mariano Gaido reúne a su equipo para repasar el avance de las obras, los servicios y los principales proyectos de la ciudad. Esta semana no fue la excepción y el encuentro coincidió con el triunfo por 2 a 1 frente a Inglaterra, que clasificó al equipo de Lionel Scaloni a una nueva final.

Durante el inicio de la reunión, Gaido celebró el clima que se vivía en la ciudad y resumió la jornada con una frase que marcó el tono del encuentro:

"Reunión de gabinete como cada mañana de cada día que juega la Selección, tuvimos que hacerla. Una semana bárbara, espectacular", celebró

Y además, como para sumar un condimento de gestión política, agregó un comentario sobre la jornada en particular:

"Hoy es un día de deporte total", dijo Gaido, en relación al partido que había por delante, y al recorrido por la obra del SAF del barrio Melipal.

Antes, la jefa de Gabinete, María Pasqualini, sin miedo a los anti mufa, vociferó:

"Se repite el domingo", reiteró.

en referencia a una nueva reunión de gabinete prevista para el día de la final, sin conocer el desenlace que mantuvo en vilo a todo el país, y que culminó con el mayor festejo que el monumento a San Martín haya albergado.

Las obras estratégicas mantienen el ritmo

La Municipalidad de Neuquén volvió a reunir a su gabinete para revisar el avance de las principales políticas públicas que se ejecutan en la ciudad. Como ocurre desde que comenzó el Mundial, el encuentro se realizó en la jornada en la que jugó la Selección Argentina, una cábala que el equipo de gobierno mantiene y que esta vez coincidió con la victoria por 2 a 1 frente a Inglaterra.

Más allá del resultado futbolístico, la agenda estuvo centrada en el seguimiento de obras, servicios y proyectos que avanzan en distintos sectores de la capital.

Uno de los ejes volvió a ser la transformación de la avenida Mosconi, donde continúan los trabajos sobre el nuevo puente y el corredor vial.

La Mosconi suma nuevos avances

Desde la Secretaría de Infraestructura detallaron que la segunda pilotera continúa en ejecución y que ya comenzó una nueva etapa vinculada a la estructura del puente.

Actualmente se trabaja con la fabricación de las vigas pretensadas que conformarán la estructura, de las cuales ya hay más de 20 producidas sobre un total de 80 previstas.

"Estamos con más de 20 vigas de las 80 que lleva el puente", informó la secretaria de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Mariel Bruno.

Al mismo tiempo avanzan la colocación de luminarias entre el balneario Sandra Canales y el puente, mientras continúan las tareas de pavimentación en otro de los sectores de la obra.

Desde el área de Planificación también remarcaron que el tránsito continúa funcionando con normalidad gracias a las colectoras habilitadas y a los controles que se realizan en los principales cruces.

Más servicios para barrios que siguen creciendo

La expansión de infraestructura también mostró avances en otros puntos de la ciudad.

Las obras de gas en el barrio 7 de Mayo mantienen un ritmo cercano a los 400 metros diarios de cañería instalada y, si las condiciones acompañan, en las próximas semanas comenzará la ejecución de la red eléctrica en Auca Mahuida.

"Seguimos avanzando en 7 de Mayo", detalló el subsecretario de Infraestructura, Marco Zapata.

Mientras tanto, otra obra vial empezó a tomar forma con el inicio de la avenida Mandalari, que se convertirá en un segundo acceso para los barrios Rincón de Emilio y Rincón del Río.

Los parques temáticos empiezan a cambiar distintos sectores

Los nuevos espacios públicos también ocuparon parte importante del repaso de gestión.

"Venimos a buen ritmo con los seis parques temáticos que estamos haciendo en nuestra ciudad", aseguró la secretaria de Jefatura de Gabinete, Noelia Rueda Cáceres.

El más avanzado se encuentra en Confluencia, donde los trabajos alcanzan un 85% de ejecución. Además comenzaron las tareas en el sector de Casa de las Leyes y en el balneario Sandra Canales.

Vacaciones con turismo, actividades y movimiento económico

Las vacaciones de invierno también comenzaron a mostrar un importante movimiento en la ciudad.

"Arrancamos con más de 60% de ocupación el fin de semana", destacó el secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol.

Además, explicó que durante los primeros días del receso, más de 3.000 personas utilizaron los servicios turísticos.

A través del sitio oficial de la Municipalidad también se encuentra disponible una agenda con hasta 16 actividades diarias, que incluye propuestas culturales, recreativas y deportivas distribuidas en distintos espacios municipales.

Miles de vecinos ya participan de una decisión para la ciudad

Otro de los temas abordados fue la consulta pública para definir el nombre de la futura Gran Avenida.

"Ya superamos los 32.000 votos en este proceso participativo", señaló la secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti.

La participación se realiza de manera virtual y permite que los vecinos elijan entre distintas propuestas o incorporen una alternativa propia.

Beneficios para quienes cumplen con sus impuestos

En paralelo, el municipio recordó que continúa vigente el beneficio para quienes abonen el segundo semestre de las tasas municipales.

"Tenemos hasta el 25% de descuento", recordó la subsecretaria de Ingresos Públicos, Mónica Pesce.

Los contribuyentes que aún no adhirieron al pago mediante CBU podrán hacerlo hasta el 22 de julio para obtener ese beneficio.

La cuarta mini ciudad deportiva ya supera el 30% de avance

El desarrollo de la cuarta mini ciudad deportiva también formó parte del repaso de gestión. El espacio avanza a buen ritmo y se sumará a la infraestructura deportiva que la Municipalidad viene ejecutando en distintos sectores de la ciudad.

"Es nuestra cuarta mini ciudad deportiva. Así que vamos a ver el corrido de obra y a disfrutarla. Está al 20 o 25% de avance", informó el secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli.

Con el seguimiento permanente de obras, la ejecución de nuevos proyectos y el monitoreo de los principales servicios, el gabinete municipal volvió a utilizar la reunión semanal como una instancia para coordinar el avance de una agenda que atraviesa distintos sectores de la ciudad y que continuará desarrollándose durante las próximas semanas.