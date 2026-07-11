Gaido encabezó la reunión de gabinete con clima mundialista: "Qué mejor que acompañar a la Scaloneta"

Con camisetas de la Selección Argentina, mates en mano y el clima mundialista como telón de fondo, el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, encabezó este sábado a las 7.30 una reunión de gabinete que, habitualmente, se realiza los lunes. La decisión de adelantar el encuentro respondió a un motivo especial: dejar la agenda de trabajo organizada antes del partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Suiza (¿cábala?).

"Empezando un sábado bien temprano, ¡qué mejor! Acompañando a la Scaloneta", expresó Gaido durante una transmisión en vivo por Instagram, mientras sostenía un termo y un mate con la imagen del seleccionado nacional. "Está todo preparado para que sea un día espectacular. Por eso hicimos la reunión de gabinete, porque hacemos la reunión de gabinete y después qué pasa: nos va muy bien", comentó entre sonrisas. Luego agregó: "Si Dios nos acompaña, Messi y el equipazo que tenemos nos va a ir muy bien. Es un orgullo el equipo".

Con termo, mate y camiseta argentina, Gaido encabezó la reunión de gabinete antes del duelo frente a Suiza.

Más allá del entusiasmo futbolero, la reunión sirvió para repasar la gestión municipal. El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, destacó el trabajo realizado durante el incendio registrado en el sector de Sakura. "El jueves vimos a la selección porque el equipo de emergencia es un lujo que tenemos. Está todo controlado, fue un incendio de gran magnitud. Trabajaron todas las áreas y Bomberos con toda la capacidad operativa para responder", señaló.

Por su parte, la subsecretaria de Infraestructura Urbana, Mariel Bruno, confirmó que continúa el avance de la obra de la Gran Avenida Mosconi durante el fin de semana largo. Informó que se trabaja en distintos frentes, entre ellos Paimún, Tronador y Saturnino Torres, ratificó que el corte previsto en los puentes carreteros fue postergado y anticipó que el lunes quedarán habilitados todos los sectores intervenidos. "A pesar de la lluvia se trabajó igual para que los cortes se concreten solamente durante los días anunciados", afirmó.

El resto del gabinete también presentó un balance de las tareas en marcha. El subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, aseguró que el sistema pluvial respondió de manera satisfactoria durante las lluvias y adelantó que continuarán los operativos en Alta Barda y Canal 5. Además, indicó que ya está preparado el dispositivo especial para garantizar que, en caso de una clasificación argentina, los festejos en el Monumento a San Martín se desarrollen de manera segura y con un operativo de limpieza.

En tanto, el secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, anunció que el lunes comenzarán las colonias de vacaciones, recordó la charla que brindará el medallista olímpico José "Maligno" Torres y confirmó el inicio de las obras en la cancha del Club Progreso.

Así, entre informes de gestión y la expectativa por el Mundial, el municipio combinó trabajo e ilusión en una mañana atravesada por la esperanza de ver a la Scaloneta avanzar a las semifinales.