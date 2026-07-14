La presidencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó una medida cautelar solicitada en el marco de un conflicto de poderes que involucra al Concejo Deliberante de la ciudad de Allen, aunque habilitó de modo excepcional la feria judicial para dar celeridad al trámite.

La causa tramita en la Secretaría de Causas Originarias y Constitucional del STJ Nº4.

En el fallo se negó la cautelar porque su objeto se superpone con la cuestión de fondo que se debate en el expediente. Según el criterio restrictivo que sostiene el STJ, hacer lugar a la medida implicaría adelantar la decisión final del pleito, algo que la doctrina del Cuerpo descarta cuando se cuestiona la validez de una norma y prima la presunción de legalidad de los actos del Estado.

Se citaron como antecedentes los precedentes "Colegio de Abogados", "Orticelli" y "Concejales". Pese al rechazo de la cautelar, se habilitó la feria judicial para el expediente, en atención a la naturaleza de la cuestión planteada.

El Superior Tribunal de Justicia también pidió la opinión de la Procuración General para que determine cómo debe tratarse el planteo presentado por Marcelo Román. El exintendente planteó una acción de inconstitucionalidad y, al mismo tiempo, planteó que existe un conflicto entre los poderes del Estado. Además, la Procuración deberá definir si el máximo tribunal provincial es el organismo que debe intervenir en el caso.

El planteo se originó en la suspensión preventiva de Román dispuesta por el Concejo Deliberante de Allen a comienzos de julio, en el marco de la causa penal en la que se le formularon cargos por los presuntos delitos de peculado y administración fraudulenta.

La medida se fundamentó en el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal. Mientras dure la suspensión, el presidente del Concejo, Fabián Figueroa, quedó a cargo de manera interina del Ejecutivo municipal.