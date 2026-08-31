Las viviendas ya superaron la mitad de la obra

Las 34 nuevas viviendas de dos dormitorios que construye el Gobierno de Neuquén en San Martín de los Andes ya superaron el 70% de ejecución, acercando la finalización de un proyecto que permitirá sumar nuevos hogares en el sector Chacra 30.

La obra cuenta con una inversión de $3.894.971.157 de recursos provinciales y se desarrolla en el marco del Plan Neuquén Habita, a través del ministerio de Infraestructura, la secretaría de Vivienda y Hábitat y el IPVU-ADUS.

Cada vivienda tendrá 66,12 metros cuadrados cubiertos, con una distribución pensada para brindar espacios funcionales a las familias que accederán a estas soluciones habitacionales.

El proyecto incluye agua, electricidad y servicios básicos para las viviendas.

Qué tendrá cada casa

El proyecto contempla las instalaciones necesarias para que las viviendas cuenten con servicios básicos y condiciones adecuadas para su uso.

Cada unidad dispondrá de red domiciliaria de agua potable, tanque de reserva y cisterna, además de instalaciones sanitarias completas y acometida eléctrica.

También se prevé la preparación para la futura conexión de gas y telecomunicaciones, incorporando al proyecto la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento del sector.

Cada vivienda tendrá 66,12 metros cuadrados y dos dormitorios.

Una inversión que llega a la cordillera

Los casi $3.900 millones destinados por la Provincia permiten avanzar con la construcción de las 34 unidades y, al mismo tiempo, con las obras vinculadas a sus servicios e infraestructura básica.

El proyecto forma parte de una política habitacional que busca llevar obras a distintas localidades neuquinas y acompañar el crecimiento de las comunidades con nuevas viviendas y suelo con servicios.

En este caso, el avance registrado en Chacra 30 marca que las 34 casas ya atraviesan una etapa decisiva de su construcción.

La obra demanda una inversión provincial de $3.894 millones.

El objetivo de Neuquén Habita

El desarrollo integra el Plan Neuquén Habita, que reúne distintas herramientas para ampliar el acceso a soluciones habitacionales en todo el territorio provincial.

La planificación contempla superar las 20.000 soluciones habitacionales durante 2026, con una inversión estimada en 450 millones de dólares.

El programa incluye construcción de viviendas, desarrollo de lotes, mensuras, regularización dominial y líneas de créditos hipotecarios no bancarios.

La obra de Chacra 30 se suma así a ese objetivo provincial, con 34 viviendas que ya superaron el 70% de avance y que continúan su camino hacia la finalización.

Quienes quieran obtener más información sobre el Plan Neuquén Habita pueden registrarse en la Oficina Virtual de Vivienda y Hábitat.