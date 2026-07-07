Para evitar cortes de gas, Neuquén instala un sistema de emergencia en Rincón de los Sauces

Con el objetivo de fortalecer el abastecimiento de gas en Rincón de los Sauces, el gobierno de Neuquén, a través de Hidrocarburos del Neuquén S.A. (HIDENESA), implementó un sistema de respaldo ante eventuales interrupciones en la provisión desde los yacimientos que suministran el recurso a la localidad. La decisión fue adoptada por la Provincia luego de las fallas registradas en el sistema de compresión de Bentia Energy S.A., una de las operadoras privadas que abastecen de gas a la ciudad.

Raúl Tojo es el presidente de HIDENESA. El funcionario explicó que Rincón de los Sauces presenta una condición particular dentro de la provincia: la localidad no recibe el gas a través de un gasoducto troncal, sino directamente desde los yacimientos operados por empresas privadas. "Nosotros dependemos de las operadoras para la provisión", señaló.

Tojo precisó que el abastecimiento del gas que se utiliza en Rincón de los Sauces llega desde dos operadoras diferentes. Uno de las operadoras está en Filo Morado, operado por YPF; y desde Volcán Auca Mahuida, operado por Bentia Energy. A raíz de las bajas temperaturas registradas durante las últimas semanas, hubo detenciones en las compresoras de ésta última, lo que afectó temporalmente el envío de gas hacia la localidad.

La aclaración de Tojo, el presidente de HIDENESA

En tal sentido, Tojo aclaró que HIDENESA no interviene en la producción del gas ni en su transporte desde los yacimientos. La empresa que cumple exclusivamente la función de distribuirlo dentro de la ciudad una vez que ingresa a su sistema.

Frente a esta situación, y por decisión firme de Rolando Figueroa, el gobierno de la provincia de Neuquén contrató cuatro equipos de Gasoducto Virtual (GNC), con una capacidad total de 16.000 metros cúbicos, que permanecerán disponibles durante 60 días para abastecer a Rincón de los Sauces en caso de interrupciones temporales provocadas por desperfectos en las instalaciones de las operadoras.

"Cuando se produzca una contingencia vamos a contar con una ventana de entre cuatro y seis horas para seguir entregando gas mientras se restablece el funcionamiento de las compresoras. La decisión fue dar una respuesta concreta a los vecinos", expresó Tojo en declaraciones que reproduce Neuquén Informa.

Una erogación que supera el medio millón de dólares

La contratación de este servicio de respaldo para Rincón de los Sauces demandó una erogación provincial de 580.000 dólares. Dicho monto incluye el alquiler de los equipos a Camuzzi por un período de 60 días. Uno de ellos ya fue instalado y los restantes quedarán operativos durante esta semana. La prueba integral del sistema está prevista para este viernes 10 de julio.

Con esta medida, el titular de HIDENESA destacó que se podrá afrontar la coyuntura durante el invierno, aunque señaló que la solución de fondo consiste en vincular a Rincón de los Sauces con alguno de los gasoductos troncales de la provincia. Esto dotaría a la localidad de mayor previsibilidad y seguridad en el abastecimiento del suministro.