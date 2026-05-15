Con la mira puesta en consolidar a la Patagonia como una de las regiones vitivinícolas más atractivas del país, Río Negro será escenario el próximo 21 de mayo de una jornada estratégica que buscará impulsar el enoturismo, fortalecer la identidad regional y mostrar al mundo el crecimiento de sus bodegas. La actividad formará parte de la iniciativa “Íconos de Patagonia 2026”, un encuentro que reunirá a referentes del vino, empresarios, especialistas y actores turísticos en distintas ciudades del Alto Valle.

La propuesta, impulsada por Camino al Vino junto al Gobierno provincial, incluirá recorridas por bodegas emblemáticas para relevar el crecimiento de la actividad y potenciar la famosa Ruta del Vino rionegrina. En ese contexto, la Directora de Vitivinicultura, Mariana Cerutti, aseguró que la provincia atraviesa un momento clave para mostrar “la singularidad de los vinos patagónicos y el enorme potencial del terroir regional”.

Además, una de las actividades centrales será la visita a establecimientos históricos como Bodega Miras y Bodega Humberto Canale, dos nombres fuertes de la producción regional que se transformaron en verdaderos símbolos del vino patagónico. Allí también participará Gabriel Bosso, especialista en turismo del vino y referente en el desarrollo de rutas turísticas vinculadas a la identidad regional en distintas provincias argentinas.

La jornada arrancará desde temprano en Allen con una instancia técnica orientada a profesionales del sector. Desde las 9.30 se realizará una masterclass con degustación dirigida a enólogos y elaboradores, donde se analizarán vinos representativos de la Patagonia en comparación con etiquetas internacionales, en un espacio pensado para debatir calidad, identidad y proyección comercial.

Mientras tanto, en Cipolletti se desarrollará un encuentro de vinculación entre bodegas, operadores turísticos y empresas relacionadas al sector. El objetivo será intercambiar experiencias, generar alianzas y consolidar un circuito turístico que cada año gana más terreno entre visitantes nacionales y extranjeros que buscan experiencias vinculadas al vino y la gastronomía regional.

Por otra parte, la agenda incluirá una conferencia de prensa prevista para el 19 de mayo a las 19 en el Hotel Casino del Río, donde se presentarán oficialmente los alcances del proyecto y las estrategias para posicionar a la Patagonia en el competitivo mapa internacional del vino.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la iniciativa forma parte de una política sostenida para fortalecer la articulación entre producción, turismo y comunicación. Y en un escenario donde el turismo enológico crece a pasos acelerados en todo el país, Río Negro apuesta fuerte a transformar sus bodegas, sus paisajes y sus vinos en una marca de identidad capaz de seducir tanto a especialistas como a turistas de todo el mundo.