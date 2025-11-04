Para celebrar el Día Internacional del Enoturismo, la Provincia de Río Negro, a través de la Dirección de Vitivinicultura, propone una actividad tan pintoresca como imperdible: un Open Day en el marco de la Ruta del Vino de Río Negro, una invitación abierta para descubrir la esencia del vino patagónico desde adentro.

El sábado 8 de noviembre, entre las 10 y las 16 horas, 13 bodegas de 10 localidades rionegrinas abrirán sus puertas para recibir a visitantes, vecinos y turistas que deseen conocer los viñedos, recorrer las chacras y disfrutar de experiencias únicas que combinan vino, gastronomía, paisaje e identidad local.

Foto: Gentileza Flor del Prado.

Foto: Gentileza Flor del Prado.

“Cada establecimiento ofrecerá su propia experiencia: desde visitas guiadas y charlas con enólogos hasta degustaciones, música y actividades pensadas para compartir en familia. Será una jornada ideal para quienes quieran acercarse al mundo del vino, conocer el trabajo que hay detrás de cada botella y redescubrir el valor de nuestra producción local”, informaron desde la organización.

Las bodegas participantes representan, ni más ni menos que la maravillosa diversidad y riqueza del territorio rionegrino: Bodega Wapisa de San Javier, Bodega Trina de Río Colorado, Bodega Moschini de Ingeniero Huergo, Bodega Miras de Mainqué, Bodega San Sebastián y Antigua Bodega Patagónica, ambas de Cervantes; Agrestis y Humberto Canale de General Roca, Bodega Aonikenk y Bodega Gennari de Fernández Oro, Bodega Flor del Prado de Cipolletti, Familia Dellanzo de Sargento Vidal y Familia Bernardi de El Bolsón.

Foto: María Marta Martínez

La propuesta busca fortalecer la cultura enoturística y el vínculo entre las bodegas y sus comunidades, creando un espacio para compartir la pasión por el vino, su historia, el trabajo en el viñedo y el proceso de elaboración paso a paso. Porque detrás de cada una de estas etiquetas, hay una historia que contar: una familia, un equipo emprendedor, una pasión o un proyecto productivo que crece con esfuerzo y dedicación. Esa diversidad de orígenes, trayectorias y enfoques es, justamente, la gran riqueza de esta región.

Foto: Gentileza Flor del Prado.

Foto: María Marta Martínez

OPEN DAY. HOLA VINO!

El Día Internacional del Enoturismo, que se celebra cada segundo domingo de noviembre, invita a recorrer el mundo a través del vino. En Río Negro, esta celebración adquiere una identidad propia, marcada por los paisajes patagónicos, la tradición familiar y el impulso de proyectos innovadores que consolidan a la provincia como un destino enoturístico en expansión.

“Esta iniciativa es una oportunidad para que los rionegrinos se acerquen a nuestras bodegas, recorran los viñedos y conozcan el esfuerzo, la historia y la pasión que hay detrás de cada vino”, destacó la directora de Vitivinicultura, Mariana Cerutti.

Foto: María Marta Martínez

Además, detalló que quienes deseen participar podrán contactar directamente a las bodegas —por teléfono, correo o redes sociales— para consultar las actividades de cada una y hacer sus reservas. Y las novedades y actualizaciones se pueden seguir en @rutadelvinorionegro.

Una jornada para brindar por la tierra, el trabajo y el vino rionegrino, que sigue construyendo identidad y abriendo sus puertas al mundo.