La Ruta del Vino abre sus puertas: un brindis para todos en Río Negro

El vino rionegrino no es solo una bebida fina para la mesa: es parte de la identidad patagónica. Se trabaja a pleno sol, se riega con esfuerzo y se descorcha con orgullo. Ahora, llegó el momento de abrir las tranqueras y mostrar todo lo que hay detrás de cada botella. En el marco del Día Internacional del Enoturismo, la Ruta del Vino de Río Negro organiza un Open Day para que cualquiera pueda meterse en el corazón de los viñedos y descubrir su magia.

El sábado 8 de noviembre, entre las 10 y las 16, bodegas de Viedma, Río Colorado, Ingeniero Huergo, Mainqué, Cervantes, General Roca, Fernández Oro, Cipolletti y El Bolsón abrirán y tirarán toda la carne al asador: visitas guiadas, degustaciones, charlas con quienes hacen el vino de verdad, música en vivo y actividades para toda la familia. Una movida para acercar a la gente a ese mundo que muchas veces se ve solo desde lejos y en la góndola.

La idea es clara: fortalecer la cultura del vino rionegrino y su industria turística con experiencias reales, donde la tierra, la historia y los sabores se mezclen en una jornada única. Porque el vino también cuenta quiénes somos.

“La gente va a poder ver el esfuerzo y la pasión que hay detrás de cada vino rionegrino”, aseguró la directora de Vitivinicultura, Mariana Cerutti, que apuesta fuerte a que las comunidades vuelvan a sentirse parte de esta producción que marcó a la región.

El Día Internacional del Enoturismo se celebra todos los segundos sábados de noviembre y convoca al mundo entero a brindar. Pero en Río Negro tiene su impronta: paisajes que cortan el aliento, familias que llevan generaciones cuidando vides y proyectos jóvenes que pisan fuerte para poner la provincia en el mapa del vino.

Para sumarse, solo hay que chusmear qué propone cada bodega en sus redes y seguir las novedades en Instagram: @rutadelvinorionegro. Ahí está todo: horarios, actividades y cómo llegar.