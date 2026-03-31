El Gobierno de Río Negro acompañará una amplia agenda de actividades en distintas localidades para conmemorar el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. La propuesta busca rendir homenaje a quienes defendieron la soberanía nacional y mantener viva la memoria colectiva, con vigilias, actos centrales, actividades culturales y encuentros comunitarios que se desarrollarán entre el 1 y el 2 de abril.

Las vigilias comenzarán el 1 de abril en varias ciudades. En Allen, desde las 21 horas se realizarán actividades artísticas y un encuentro con vecinos que finalizará a la medianoche con la sirena de bomberos. En Catriel, la vigilia será desde las 20:30 en la plaza Islas Malvinas. Cinco Saltos tendrá actividades culturales entre las 20 y las 24 con la participación de la Banda del Ejército Argentino. En Bariloche, la vigilia iniciará a las 17:30 con propuestas culturales, encendido de la llama votiva y ceremonia de medianoche. En Viedma, la actividad se concentrará en El Cóndor, de 22 a 24 en el Memorial Malvinas.

El 2 de abril se realizarán los actos centrales en toda la provincia. En Allen será a las 9:30 en la Plaza Héroes de Malvinas; en Catriel, a las 10 habrá una ofrenda floral en el cementerio local y a las 11 el acto en la Plaza Islas Malvinas; en Cinco Saltos, a las 10 en la plaza municipal; en Cipolletti, a las 10 en la Plaza Malvinas; en Roca, a las 10:30 en el Memorial Gesta de Malvinas y a las 15 en la Plaza Héroes de Malvinas de Cervantes; en Ingeniero Jacobacci, a las 10 en la Plaza Héroes de Malvinas; en San Antonio Oeste y Las Grutas, a las 10 en el Monumento Provincial al Soldado; en Bariloche, el acto central será a las 12 en el Centro Cívico, con actividades desde las 8:30; en Viedma, a las 11 en la Plazoleta Islas Malvinas; y en Regina, a las 10 en la Plaza ex Combatientes.

Además, en Roca se realizarán exposiciones sobre Malvinas y soberanía en el Museo Municipal Lorenzo Vintter y en la Casa de la Cultura de Cervantes el 1 de abril, mientras que el 2 a las 20 se inaugurará la muestra fotográfica “Madres de Malvinas”. En Bariloche, la agenda se extenderá con actividades culturales y deportivas posteriores, incluyendo torneos, espectáculos musicales y propuestas comunitarias vinculadas a la conmemoración.