En medio de un traslado sanitario desde Los Menucos, una ambulancia debió detenerse de urgencia en el Hospital de Maquinchao porque el bebé no podía esperar. El parto se adelantó y, pese a que el hospital no cuenta con equipamiento de alta complejidad para emergencias obstétricas, el personal de salud decidió actuar. Con profesionalismo, temple y una enorme responsabilidad, lograron que el nacimiento se resolviera con éxito, en una situación que pudo haber terminado de la peor manera.

Lo que ocurrió en Maquinchao no fue un parto más. Fue una decisión crítica tomada en segundos. Seguir viaje era imposible, pero frenar implicaba asumir un riesgo enorme: atender una emergencia sin las herramientas que suelen tener los centros de mayor complejidad. Allí es donde el caso tomó otra dimensión y donde los protagonistas se transformaron, sin exagerar, en héroes de guardapolvo celeste.

En la ambulancia venían la obstetra Vanesa y el enfermero Gustavo, quienes comprendieron de inmediato que la vida estaba apurando. Sabían que el hospital receptor no tiene quirófano preparado para una complicación grave, ni neonatología equipada para una emergencia extrema. Aun así, eligieron actuar, porque no hacerlo también podía ser fatal.

Al llegar al Hospital de Maquinchao, se activó una respuesta que honró a la salud pública del interior. El doctor Durán y las enfermeras Nancy, Noemí y Paola se sumaron sin dudarlo. Cada movimiento fue medido, cada decisión cargada de responsabilidad. Si algo se complicaba, si la mamá sufría una hemorragia o el recién nacido necesitaba asistencia compleja, no había margen técnico para el error.

Sin embargo, el equipo confió en su experiencia, en su formación y en el trabajo conjunto. No hubo improvisación, hubo compromiso. Mientras la tensión se sentía en cada segundo, el parto avanzó y finalmente el llanto del bebé trajo alivio. La vida ganó, aun en un escenario adverso.

Como si la escena necesitara un golpe más al corazón, se supo que los papás forman parte de la familia de la salud. Desde el hospital enviaron un abrazo enorme al excompañero Alejandro y a su esposa, protagonistas de un momento que quedará grabado para siempre en la historia de Maquinchao. Y en las redes del personal, que publicó las fotos de lo sucedido.