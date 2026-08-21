El Gobierno de Río Negro dispuso la suspensión de las actividades en el proyecto minero Calcatreu ante el incumplimiento de compromisos asumidos por la empresa Patagonia Gold con la Provincia, el Municipio y la comunidad local. La decisión marca una posición institucional clara: se acompaña la inversión y el desarrollo productivo, pero no se permitirá avanzar desconociendo acuerdos que garantizan beneficios concretos para los rionegrinos.

La Provincia ratificó su respaldo a la minería y a las inversiones que generan empleo, pero subrayó que ese acompañamiento exige cumplir las reglas fijadas en las Mesas de Trabajo Interinstitucionales, donde participaron el Municipio de Jacobacci, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), la UOCRA y representantes de la comunidad.

Uno de los puntos críticos es el incumplimiento de la normativa provincial 80/20, que establece un mínimo de 80% de mano de obra local. En las mesas se habían acordado compromisos específicos: profundizar la contratación de vecinos de la región, transparentar las búsquedas laborales, capacitar trabajadores locales y generar condiciones para que cada vez más puestos sean cubiertos por residentes de Jacobacci y la Región Sur.

Entre los acuerdos también se definió que las búsquedas laborales debían canalizarse a través de los registros oficiales del Municipio y del Servicio de Empleo Rionegrino (SER), mantener actualizada la información sobre contrataciones y avanzar en programas de formación para reemplazar progresivamente a trabajadores foráneos.

La secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, fue categórica: “Río Negro está a favor de Calcatreu, de la minería y de todas las inversiones que generen desarrollo. Pero el desarrollo tiene que ser también para los rionegrinos. El 80/20 es un piso: no alcanza con cumplir un porcentaje si después no se respetan los compromisos asumidos para capacitar, contratar y generar oportunidades reales para la gente de Jacobacci”.

Avilez agregó: “Las reglas fueron acordadas y están claras. Hubo mesas de trabajo, compromisos concretos y un enorme acompañamiento de la comunidad y del Estado para que este proyecto pudiera desarrollarse. Por eso también vamos a ser firmes cuando esos acuerdos no se cumplen. Queremos inversión, pero queremos una inversión que deje trabajo, conocimiento, proveedores y crecimiento en nuestra provincia”.

En las instancias de diálogo también se incluyeron compromisos territoriales con la Comunidad Peñi Mapu, además de la necesidad de sostener procesos de contratación transparentes y articulados entre la empresa, el Estado, el Municipio, los sindicatos y los actores locales.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la decisión no pone en discusión el desarrollo del proyecto Calcatreu, sino que busca garantizar las condiciones sobre las cuales recibió acompañamiento institucional y social. El desarrollo productivo tiene sentido cuando genera arraigo, fortalece capacidades locales y asegura que los beneficios de una inversión de esta magnitud permanezcan en el territorio.

La Provincia exigirá la regularización de los compromisos asumidos y continuará fiscalizando el cumplimiento de las condiciones laborales y de los acuerdos alcanzados. El mensaje es claro: Río Negro acompaña las inversiones, pero los compromisos con los rionegrinos se cumplen.