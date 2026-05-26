Flybondi recibió un durísimo golpe en Río Negro. El Gobierno provincial, a través de la Agencia de Recaudación Tributaria y el área de Defensa del Consumidor, le impuso una multa superior a los $100 millones luego de detectar reiteradas cancelaciones de vuelos, reprogramaciones masivas y un abandono total de pasajeros que quedaron varados sin respuestas en el aeropuerto de Bariloche.

La sanción quedó firme tras la imputación realizada en abril y representa uno de los castigos económicos más fuertes aplicados contra la aerolínea low cost en la provincia. Según se informó oficialmente, la empresa incurrió en graves incumplimientos en la prestación del servicio y perjudicó a miles de usuarios rionegrinos durante los primeros meses del año.

Además, la investigación se inició de oficio luego de que crecieran las denuncias de pasajeros cansados de sufrir cancelaciones de último momento, cambios repentinos y demoras interminables sin asistencia adecuada. El escenario explotó durante Semana Santa, cuando decenas de viajeros quedaron atrapados en el aeropuerto de Bariloche en medio de jornadas caóticas.

Frente a esa situación, personal de Defensa del Consumidor desplegó intensos controles en la terminal aérea para verificar personalmente el estado de situación. Allí constataron pasajeros desesperados, familias enteras esperando respuestas y una fuerte desorganización operativa de la empresa.

Pero el dato que terminó agravando todavía más el expediente surgió de un informe oficial de Aeropuertos Argentina delegación Bariloche. Según la documentación incorporada a la causa, Flybondi acumuló 243 cancelaciones de vuelos en apenas seis meses previos a Semana Santa, una cifra que encendió todas las alarmas dentro del Gobierno provincial.

Al momento de fijar la multa, las autoridades tuvieron en cuenta distintos factores que complicaron seriamente a la empresa. Entre ellos aparecieron la gravedad del daño social provocado, la reincidencia de la firma y el beneficio económico obtenido al cancelar vuelos de manera unilateral sin ofrecer soluciones inmediatas a los pasajeros afectados.

Mientras tanto, desde el área de Defensa del Consumidor aclararon que la sanción económica aplicada contra Flybondi tiene un carácter correctivo general y no implica indemnizaciones automáticas para los usuarios perjudicados.

Por ese motivo, el Gobierno convocó a todos los pasajeros afectados a realizar denuncias individuales para reclamar compensaciones económicas por los daños sufridos, gastos extras, pérdidas y perjuicios ocasionados por las cancelaciones y reprogramaciones. Las presentaciones pueden realizarse a través del sitio oficial de Defensa del Consumidor, en las oficinas OMIC o también mediante acciones judiciales particulares.