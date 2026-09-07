Un conductor de 34 años fue interceptado cuando circulaba por la peligrosísima Ruta Nacional 151 totalmente borracho con 2,37 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras realizaba maniobras zigzagueantes y llevaba el vehículo sin luces traseras. El procedimiento se concretó a la altura de Contralmirante Cordero y terminó con el auto retenido.

Cuando personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Barda del Medio recibió el aviso sobre un Citroën C4 que avanzaba en dirección a Cinco Saltos por la ruta151. Lo que llamó la atención no fue solamente una falla en el sistema de iluminación del vehículo: el conductor también se desplazaba de manera irregular, realizando maniobras zigzagueantes que ponía en peligro a todos los que transitaban por la peligrosa ruta..

Ante esa situación, los efectivos se dirigieron hacia el sector señalado para localizar el automóvil. El operativo contó además con la intervención de personal de la Comisaría 46° de Cordero, y finalmente el C4 fue interceptado a la altura del kilómetro 21,5.

A partir de allí apareció el dato que terminó de confirmar la gravedad de la situación. Al acercarse al conductor, los uniformados advirtieron que balbuceaba y presentaba un fuerte aliento etílico, por lo que se realizó el correspondiente test de alcoholemia. El resultado fue contundente: 2,37 g/l de alcohol en sangre.

La cifra adquiere todavía mayor relevancia al tener en cuenta que en Río Negro rige la Ley de Alcohol Cero al volante. Es decir, no existe un margen permitido de alcohol para conducir. En este caso, además, el nivel detectado fue acompañado por una conducta de manejo que ya había generado preocupación y podía convertirse en un riesgo para quienes transitaban por la ruta.

Y es justamente allí donde el procedimiento cobra otra dimensión. El vehículo no fue detectado simplemente durante una fiscalización rutinaria: circulaba sin luces traseras y haciendo zigzag, dos circunstancias que podían dificultar su desplazamiento y aumentar las posibilidades de provocar un siniestro. El personal policial procedió a la retención del Citroën C4 impidiendo que continuara circulando en esas condiciones.