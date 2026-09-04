El ministro de Obras Públicas de Río Negro, Alejandro Echarren, brindó precisiones sobre el traspaso de las rutas nacionales 22 y 151 a la Provincia, luego de la sanción de la ley que ratificó el convenio con Vialidad Nacional. En diálogo con Pancho Casado en AM 550, destacó que el acuerdo permitirá a Río Negro hacerse cargo por 20 años de la gestión de ambos corredores, con una primera etapa de intervenciones urgentes debido al avanzado deterioro.

“Este acuerdo nos permite por 20 años hacernos cargo de las dos rutas nacionales. Una primera etapa de intervenciones urgentes, el deterioro es muy avanzado”, afirmó Echarren. El ministro explicó que la Provincia asumirá contratos vigentes de Nación, como el de los 106 kilómetros de la ruta 151, la rotonda de Choele Choel y el puente ferroviario, en Cipolletti, que demandará más tiempo de ejecución pero forma parte de la planificación inmediata.

Entre los sectores más críticos, Echarren mencionó la salida de Río Colorado, donde los vehículos transitan por la banquina debido a las deformaciones del pavimento; el puente 83 en Cipolletti, que requiere una adecuación integral; y el tramo entre Chelforó y Regina, con deformaciones muy grandes y peligrosas. “Tenemos 60 días para los pliegos y las contrataciones. Estos son los lugares más urgentes, se incluye la rotonda de Roca”, detalló.

El ministro también señaló que la deuda de Nación con las empresas seguirá siendo responsabilidad del gobierno nacional. La sanción de la ley estuvo acompañada por un crédito de 60 millones de dólares de FONPLATA, destinado a financiar las intervenciones iniciales.

Respecto a la planificación de largo plazo, Echarren adelantó que se trabaja en un proyecto integral junto con Neuquén para todo el Alto Valle, que contemple la trama vial y las vinculaciones interprovinciales.

Sobre el puente ferroviario de la Ruta 151, Echarren explicó que Vialidad Nacional había planteado bajar la calzada, pero consideró que esa alternativa no era adecuada porque en el sector atraviesan ductos de Camuzzi. “Desde Vialidad Rionegrina estamos elaborando un proyecto que no solo contemple elevar la traza, sino también desplazar los cabezales para transformar la ruta en cuatro carriles. Para eso será necesario construir un puente nuevo paralelo al existente, una obra que demandará más tiempo de ejecución”, señaló el ministro.