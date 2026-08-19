El puente ferroviario ubicado sobre la Ruta 151, en el sector que conecta Cipolletti con Neuquén, podría dejar de ser un permanente dolor de cabeza para los conductores y convertirse en una pieza clave para el futuro desarrollo vial del Alto Valle. El Gobierno de Río Negro analiza construir un nuevo puente paralelo, elevarlo un metro y diseñar sus cabezales con el espacio suficiente para acompañar una futura ampliación de la ruta a cuatro carriles, mientras avanza la planificación vinculada al traspaso de rutas nacionales y del Tren del Valle. Así lo confirmó el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, durante una entrevista con La Segunda Mañana de AM 550.

Echarren explicó que el problema no es nuevo y que la infraestructura actual quedó expuesta frente al crecimiento del tránsito pesado. "El objetivo, básicamente, es retomar la propuesta inicial que teníamos", señaló. Y enseguida puso el foco en la situación que se repite debajo del puente: "El problema que se tiene permanentemente es ese puente por donde pasa el tren y por el que circulan vehículos de gran porte".

El funcionario remarcó que la altura actual es uno de los principales obstáculos. "Evidentemente, algunos no tienen la altura suficiente para pasar por debajo del puente, que está a 4,30 metros de la calzada", explicó. Pero el problema no termina en los vehículos que rozan la estructura. "Así y todo, hay vehículos que permanentemente quedan golpeando el puente o directamente atascados", describió.

Frente a esa situación, una de las alternativas que había planteado Vialidad Nacional era bajar la calzada. Sin embargo, Río Negro considera que esa solución podría generar nuevos problemas técnicos y de infraestructura. "Nosotros entendemos que esa alternativa puede traer determinados conflictos", sostuvo Echarren.

El ministro buscó graficar el problema. "Para que la gente lo entienda, bajar la calzada significa hacer una especie de pozo que necesitaría una estación de bombeo de manera permanente", explicó. Y existe otro factor que complica todavía más esa alternativa. "Por ese sector pasan algunos nexos de infraestructura, entre ellos un gasoducto, con lo cual la obra podría incluso complejizarse al momento de su ejecución", advirtió.

Por eso, la Provincia comenzó a trabajar sobre una alternativa diferente. "Lo que planteamos como alternativa (...) es la ejecución de un puente paralelo", confirmó Echarren, aunque aclaró que todavía resta avanzar en la elaboración formal del proyecto y su presentación ante Vialidad Nacional.

El Gobierno provincial pretende aprovechar la intervención para pensar la infraestructura que necesitará el Alto Valle durante las próximas décadas. "Hay dos cuestiones. Primero, levantar el puente un metro para que ya no haya más inconvenientes con los camiones que circulan por debajo", detalló Echarren.

Pero inmediatamente agregó el segundo objetivo: "Pensando en la contratación que va a hacer la Provincia de una consultoría para estudiar todo el sistema vial del Alto Valle, entendemos que la Ruta 151 debería convertirse en una ruta de doble vía, es decir, tener cuatro carriles". La idea es evitar que una obra que se ejecute ahora quede vieja en pocos años.

"Una vez que esté construido el puente, se prevé que los cabezales tengan la distancia suficiente como para albergar una ruta de cuatro carriles", explicó el ministro.

La pregunta inevitable es qué ocurrirá durante el tiempo que demande la planificación, licitación y ejecución de la nueva infraestructura. Echarren fue claro: mientras tanto, el puente actual deberá continuar operativo. "Nosotros tenemos que hacernos cargo de ese puente, así que va a tener que continuar funcionando como hasta ahora, con precaución y con especial atención al tránsito de camiones, hasta que se pueda construir el puente paralelo".

Una vez terminada la nueva estructura, el objetivo será trasladar el tránsito al nuevo sector. "Una vez que esté construido, directamente se trasladará el tránsito al nuevo espacio", explicó. Para Echarren, las alternativas son concretas: "No hay otra alternativa. Es eso o bajar la calzada, que entendemos que es un tema mucho más complejo".

Una mirada integral para la Ruta 151 y la Ruta 22

El proyecto, sin embargo, no termina en el puente ferroviario. La ampliación de la Ruta 151 también obliga a pensar qué ocurrirá con las conexiones existentes y, particularmente, con el nudo vial de la zona de la rotonda que vincula las principales rutas del sector. "La idea que tenemos para el próximo convenio que queremos firmar con Vialidad Nacional, o sea, con el Estado Nacional, es plantear la contratación de una consultoría que estudie de manera integral todo el sistema vial del Alto Valle", adelantó Echarren.

El ministro cuestionó, además, que históricamente se hayan tomado decisiones sobre las rutas nacionales sin suficiente participación de quienes viven y circulan diariamente por la región. "Hay una cuestión que siempre hemos manifestado: no tomar decisiones, como históricamente ha hecho el Gobierno Nacional, sobre las rutas nacionales que son de su competencia sin consultar a quienes están permanentemente transitando por los lugares, a los intendentes, a las comunidades, a las instituciones", afirmó.

El planteo provincial parte de una premisa: los proyectos viales que se diseñaron hace dos décadas ya no responden necesariamente a la realidad actual del Alto Valle. "Queremos hacer un proyecto vial integral de todo el Alto Valle", sostuvo Echarren. El ministro explicó que los proyectos que originalmente se habían diseñado para la Ruta 22 y que luego quedaron frenados por amparos judiciales "fueron elaborados hace aproximadamente 20 años". Y remarcó: "La coyuntura de hace 20 años atrás no es lo mismo que ahora".

El cambio demográfico y económico de la región aparece como uno de los principales argumentos para revisar toda la planificación. "El crecimiento demográfico que están teniendo todas las localidades del Alto Valle, y el crecimiento exponencial de Vaca Muerta", enumeró. Miles de personas viven en Río Negro y trabajan en Neuquén. "La cantidad de gente viviendo también en la hermana provincia de Neuquén que incluso trabaja en Neuquén pero vive en Río Negro", señaló Echarren.