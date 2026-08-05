El Gobierno de Río Negro intensificó las gestiones con Nación para lograr el traspaso de las rutas nacionales a jurisdicción provincial, en un contexto de creciente deterioro y siniestros viales graves. El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, recibió a la intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, para evaluar la situación crítica de la Ruta Nacional 151, considerada una de las más peligrosas y abandonadas del país.

Durante el encuentro, los funcionarios repasaron las trazas más comprometidas y coincidieron en que los tramos cercanos a Catriel representan un riesgo permanente para vecinos y transportistas. La arteria no solo es la vía principal de conectividad urbana para miles de rionegrinos, sino también el corredor logístico clave para el traslado de insumos y producción hacia Vaca Muerta.

“Bajo la consigna indiscutible de que no hay desarrollo en Vaca Muerta sin rutas y sin obras, vamos a seguir trabajando junto a los vecinos de Catriel para garantizar la conectividad y la logística. Las rutas van más allá de lo partidario o de los protagonismos individuales; entender lo colectivo es lo que hace grandes a nuestras comunidades”, afirmó Salzotto.

La postura provincial es contundente: no se puede continuar esperando resoluciones burocráticas mientras se incrementan los accidentes y las pérdidas de vidas en rutas abandonadas por el Estado Nacional. Ante esta parálisis, el gobernador Alberto Weretilneck presentó formalmente una propuesta a Vialidad Nacional para asumir el traspaso, mantenimiento y mejoramiento de las Rutas 151 y 22.

“Catriel sufre de lleno una de las peores rutas del país como es la 151, con un nivel de deterioro que alerta y genera accidentes en forma permanente. El Gobernador le ha planteado claramente a Nación que la provincia quiere colaborar y hacerse cargo de las rutas 22 y 151. Necesitamos ponernos de acuerdo de una vez por todas en las negociaciones para intervenir de forma urgente y garantizar un tránsito seguro para vecinos y transportistas”, remarcó Echarren.

El equipo técnico de la Provincia, en articulación con la Fiscalía de Estado y Vialidad Rionegrina, avanza en la elaboración de convenios para ser firmados con Nación. Desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos se subrayó que la dilación en las negociaciones facilita el abandono y afecta directamente la seguridad pública y el desarrollo energético de la cuenca rionegrina.