El Tren Patagónico pondrá en marcha la cuenta regresiva para las vacaciones de invierno. Desde mañana, a partir de las 10 de la mañana, quedará habilitada la venta de pasajes para los servicios de julio entre Viedma y San Carlos de Bariloche, uno de los trayectos turísticos más buscados por quienes eligen recorrer Río Negro de una manera diferente.

La empresa ferroviaria confirmó que residentes y turistas podrán adquirir los boletos de manera presencial en estaciones habilitadas, por vía telefónica, a través de la página oficial y mediante agencias autorizadas. Como ocurre cada temporada invernal, se espera una importante demanda debido al atractivo que representa viajar por la estepa rionegrina hasta llegar a la cordillera nevada.

Además, el servicio permitirá atravesar más de 800 kilómetros de paisajes patagónicos únicos. Durante el recorrido, los pasajeros cruzarán pueblos y parajes de la Región Sur, una experiencia que para muchos se transforma en una aventura tan atractiva como el destino final.

En cuanto a las tarifas, el pasaje Pullman para residentes tendrá un valor de 98.500 pesos, mientras que para los no residentes costará 118.500 pesos. Por su parte, quienes busquen una experiencia más cómoda podrán optar por los camarotes, cuyos valores fueron fijados en 137.000 pesos para residentes y 165.500 pesos para no residentes.

Por otra parte, continuará vigente el servicio de traslado de vehículos mediante bandejas automovileras. Transportar un vehículo de hasta 1,55 metros de altura costará 166.500 pesos, mientras que para unidades de mayor porte, de hasta 1,56 metros de altura, la tarifa ascenderá a 229.000 pesos.

Habrá coches Pullman, camarotes, coche comedor con propuestas gastronómicas regionales y conexión a internet satelital para acompañar a los pasajeros durante todo el trayecto. Sin embargo, una de las novedades más esperadas para esta temporada será el regreso del coche cine. El espacio volverá a funcionar durante julio con una programación especialmente diseñada para toda la familia.

De esta manera, el Tren Patagónico vuelve a apostar fuerte por la temporada invernal y se prepara para movilizar a cientos de pasajeros a través de una experiencia que combina historia, paisajes, gastronomía y comodidad en uno de los recorridos ferroviarios más emblemáticos de la Argentina.