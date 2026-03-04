El Servicio de Empleo Rionegrino (SER) salió a buscar trabajadores y abrió una nueva convocatoria para conectar a quienes necesitan trabajo con empresas que están contratando en la provincia. En esta oportunidad, a través de la Secretaría de Trabajo de Río Negro, se abrió la inscripción para cubrir puestos en el Proyecto Duplicar Norte, que tendrá tareas en Catriel.

Entre los requisitos excluyentes se pide ser mayor de edad, tener residencia en Río Negro y contar con disponibilidad para trasladarse y permanecer en Catriel mientras dure el trabajo. La búsqueda apunta a perfiles técnicos y operativos: operadores de maquinaria, un soldador especializado y un topógrafo.

Los puestos convocados son:

* Operador Side Boom

* Operador Topadora

* Soldador API Pipeline Doble Junta

* Operador de Grúa menor a 60 toneladas

* Topógrafo

Desde el SER explicaron que el programa no solo funciona como bolsa de empleo, sino que también registra mano de obra local, impulsa el primer empleo para jóvenes y acompaña a personas que están desocupadas o tienen trabajos temporales. Además, ofrece cursos gratuitos de orientación laboral y formación profesional, junto con programas de empleo y acciones de intermediación con empresas.

El organismo trabaja en conjunto con oficinas de empleo municipales, cámaras empresariales y sindicatos para ajustar la capacitación a las vacantes reales del mercado. También articula con agencias territoriales y nuevos proyectos energéticos y productivos que se desarrollan en Río Negro.

Actualmente, el SER cuenta con una red provincial de referentes municipales, bolsas de empleo y 18 delegaciones de la Secretaría de Trabajo distribuidas en todo el territorio rionegrino.

¿Cómo postularse?

Desde la Secretaría de Trabajo invitan a quienes estén interesados a cargar su Currículum Vitae en la base de datos del SER. Una vez registrados, podrán ser tenidos en cuenta para futuras búsquedas laborales acordes a su perfil. El trámite es gratuito, online y sencillo: solo hay que completar los datos y subir el CV en el siguiente enlace oficial:

https://trabajo.rionegro.gov.ar/presentacion-de-curriculum-vitae-para-el-ser