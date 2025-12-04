El gobernador Alberto Weretilneck presentó en la Legislatura el proyecto de Presupuesto 2026, que prevé un incremento del 38% respecto del año en curso y más de 380 obras financiadas con fondos provinciales. La propuesta reafirma un Estado en marcha, con equilibrio financiero, sin déficit y con prioridades claras: el 66% de los recursos se orienta a educación, salud y seguridad, tres pilares centrales de la vida cotidiana.

La consigna planteada para 2026 es precisa: cada peso que ingresa se destina a mejorar los servicios y avanzar con nuevas obras, bajo un criterio que garantiza la llegada de recursos a todas las localidades. “Nuestro objetivo es que Río Negro esté mejor y que cada vecino y vecina sienta que hay un Estado que acompaña”, expresó el mandatario al anunciar la elevación del proyecto en la Legislatura.

Del total, el 37% se destinará a educación, asegurando salarios, comedores, transporte escolar y mantenimiento edilicio, además del fortalecimiento de la formación técnica y profesional. A salud se asignará el 15%, garantizando el funcionamiento de los 34 hospitales y centros de salud, la incorporación de equipamiento de alta complejidad y la renovación de ambulancias. Para seguridad se prevé el 13%, orientado a móviles, equipamiento tecnológico, infraestructura y un modelo de prevención moderno.

La obra pública recibirá el 11% del presupuesto provincial, con más de 380 proyectos que abarcan agua potable, saneamiento, pavimento, rutas, ampliaciones hospitalarias, refacciones escolares, infraestructura urbana y soluciones habitacionales. El criterio territorial asegura presencia en todas las regiones, mientras que el resto de los fondos refuerzan políticas sociales, culturales y deportivas, acompañamiento a familias y municipios, infraestructura comunitaria y programas para clubes.

Weretilneck subrayó que se trata de una de las decisiones más complejas que debe tomar un gobierno, que requiere experiencia, sensibilidad y visión estratégica. “Tengo que asegurar la integración provincial: que los fondos lleguen a cada localidad, a cada región, a cada comisión de fomento. Que ningún rionegrino se sienta olvidado. Tenemos que hacer lo que hay que hacer y defender a Río Negro con hechos, no con discursos”, concluyó.

