La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) ya tiene nuevas carreras en el interior neuquino y otra próxima a comenzar en Catriel. Además se suman tecnicaturas que podrán cursarse en Chos Malal y San Martín de los Andes.

En el contexto de una política de ampliación territorial que impulsa la UNCo, la Facultad de Ciencias Médicas (FACIMED) extendió en los últimos dos años su oferta de formación en el territorio con proyectos ya consolidados y otros próximos a iniciarse en ciudades del interior de Neuquén y Río Negro.

Es el caso de la Tecnicatura Universitaria en Farmacia, una propuesta formativa nueva dentro de la UNCo que comenzó en julio del 2024 en Cutral Co y que se abrió en 2025 en Junín de los Andes. Esta tecnicatura tiene 30 estudiantes en Cutral Co y 90 en Junín de los Andes.

“En Junín de los Andes es la primera vez que la UNCo llega con una oferta académica”, destacó la decana de la facultad, Silvia Ávila.

En marzo de 2026 iniciará la Tecnicatura en Emergencias, en la ciudad de Catriel, Río Negro, con la ayuda financiera de la municipalidad local. La ciudad rionegrina es estratégica porque capta el interés de zonas aledañas como 25 de Mayo, La Pampa, Rincón de los Sauces y Añelo.

Por otro lado, avanza otra tecnicatura, la de Agente Sanitario. La propuesta se impulsó desde Chos Malal donde la provincia tiene una escuela de formación de auxiliares, pero la intención es elevar a rango universitario esta formación, explicó la decana de Ciencias Médicas.

Es intención de llevar esta tecnicatura también a San Martín de los Andes donde también funciona una escuela de formación similar a la mencionada anteriormente.

Nuevos profesionales y récords históricos

Este año, además, egresaron los primeros y las primeras egresadas de la Licenciatura en Nutrición. Se trata de una carrera que ofrece un título intermedio (Tecnicatura) en Villa Regina, en la Facultad de Ciencias y Tecnologías de los Alimentos. En 2025 se recibieron los primeros ocho licenciados y licenciadas y es una carrera que tiene una demanda anual de 25 a 30 estudiantes.

FACIMED tiene, además, demanda de capacitaciones específicas a través de diplomaturas y hay dos propuestas formativas avanzadas, una sobre medicina de estilo de vida y otra sobre microbiota.

Las nuevas propuestas surgen meses después de que la UNCo registró un récord de egresados de la última década en distintas carreras.