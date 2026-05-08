Salud de Río Negro comenzó con la distribución de 15.000 nuevas dosis de vacunas antigripales en todo el territorio provincial, con el objetivo de garantizar la continuidad de la campaña en los 36 hospitales públicos y sus centros dependientes. La estrategia sanitaria, adelantada este año por la circulación temprana de virus respiratorios y nuevas variantes de influenza, busca asegurar que cada vacunatorio cuente con stock suficiente para atender la demanda espontánea de la comunidad.

Según el último informe del área de Inmunizaciones, ya se aplicaron más de 60.000 dosis desde el inicio de la campaña el 11 de marzo, lo que representa una cobertura del 55% de la población objetivo. El personal de salud alcanzó una protección casi total, con 8.564 dosis aplicadas (91,9%). También se vacunaron 26.690 adultos mayores de 65 años, 18.518 personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo y 2.192 personas gestantes, que representan el 48,4% de la meta.

La cartera sanitaria recordó que la vacuna antigripal es gratuita, obligatoria y fundamental para reducir complicaciones, hospitalizaciones y muertes ocasionadas por el virus de la influenza. Además, se instó a concurrir a los centros de salud los siguientes grupos:

Personas de 65 años y mayores, quienes pueden recibir también la dosis contra el neumococo.

Personas gestantes en cualquier trimestre y puérperas hasta 10 días después del egreso de la maternidad.

Niños de 6 a 24 meses, que requieren dos dosis si no las recibieron previamente.

Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, con documentación que acredite la condición.

En paralelo, los agentes sanitarios aprovechan cada contacto en los vacunatorios para completar esquemas de otras vacunas esenciales, como COVID-19 y Virus Sincicial Respiratorio (VSR) en embarazadas, optimizando la protección integral de la comunidad frente al invierno.