El Ministerio de Salud de la Nación informó que se adelantó la campaña antigripal por lo que ya se inició el envío de vacunas a las jurisdicciones de todo el país y las autoridades explicaron que esta decisión se basa ante la circulación de la nueva variante de influenza en la Argentina y del inicio cada vez más temprano de la temporada de virus respiratorio.

A través de un comunicado, se anunció que esta semana se realizará la primera entrega de 795.760 dosis correspondientes a la vacuna antigripal adyuvantada (aTIV) y a la vacuna antigripal para adultos.

Respecto al resto de las recepciones, ya se encuentran programadas a fin de que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puedan realizar la distribución interna necesaria e iniciar la vacunación el próximo 9 de marzo.

Para garantizar la cobertura de la población objetivo, la cartera sanitaria nacional adquirió 8.160.000 dosis. De este total, “4.700.000 dosis corresponden a la vacuna antigripal para adultos utilizada para proteger a la población de entre 24 meses y 64 años; 2.300.000 dosis son de la adyuvantada (aTIV) destinada a mayores de 65 años; y 1.160.000 dosis son de la vacuna antigripal pediátrica destinada a los niños de 6 meses a 2 años”.

En los últimos años se constató que las enfermedades respiratorias inician cada vez más temprano, por lo que este año se decidió adelantar la campaña en busca asegurar una protección oportuna de la población antes del pico de transmisión y atenuar el posible impacto que la variante H3N2 y su nuevo subclado K, puedan ocasionar en el sistema sanitario.

“Si bien esta nueva variante no se asocia al desarrollo de cuadros de mayor gravedad, sí se caracteriza por una mayor contagiosidad y esto puede generar una mayor demanda para los servicios asistenciales del sistema de salud”, aclararon.

Luego de la obtención de las vacunas, cada jurisdicción será la encargada de organizar la aplicación y comunicar los vacunatorios y cronogramas correspondientes.

“La vacuna antigripal es segura, probada y eficaz. Con una gestión eficiente y previsión, protegemos a los argentinos en el momento adecuado. Elegí cuidarte”, concluye el comunicado.