Los Consejos Escolares de San Antonio y Viedma resolvieron la suspensión de todas las actividades educativas en la zona atlántica de Río Negro, ante la alerta naranja por fuertes vientos emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y comunicado por Protección Civil provincial. La medida alcanza a los niveles primario, secundario, maternales e incluye a las Universidades Nacionales, en todos los turnos, y regirá durante este viernes.

La disposición incluye a los establecimientos de San Antonio Oeste, San Antonio Este, Las Grutas, Viedma, San Javier, El Juncal, El Cóndor, Guardia Mitre y Monte Bagual. Asimismo, se complementa con la decisión de las municipalidades locales, que suspendieron las actividades no esenciales y las clases de las Escuelas Deportivas Municipales dependientes de la Dirección de Deportes.

Las autoridades aclararon que las sedes municipales permanecerán abiertas, garantizando la prestación de los servicios esenciales y la operatividad de las áreas de Servicios Públicos, que continuarán trabajando y brindando asistencia ante cualquier contingencia derivada de las condiciones climáticas previstas. Los funcionarios estarán disponibles en el edificio municipal para atender emergencias y dar respuesta a situaciones que pudieran surgir en la localidad.

En paralelo, la Municipalidad de Viedma informó que cesó la alerta por lluvias en la capital rionegrina y la zona, aunque se mantiene vigente la alerta amarilla por vientos hasta el mediodía del viernes, momento en el que se emitirá un nuevo parte oficial. Todas las áreas municipales continúan con refuerzo de tareas y guardias.

Desde ambas comunas se recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, asegurar objetos que puedan volarse, evitar la circulación innecesaria y extremar precauciones tanto para peatones como para conductores, ante la posible caída de ramas u otros elementos desplazados por el viento.