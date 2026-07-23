Con la llegada de miles de turistas para disfrutar de la nieve, Río Negro presentó el operativo de seguridad en la cordillera. El gobernador Alberto Weretilneck encabezó la presentación oficial de 150 efectivos policiales que fueron destinados a custodiar la temporada invernal: 120 permanecerán en Bariloche y otros 30 prestarán servicio en El Bolsón para fortalecer la prevención del delito.

El acto reunió también al intendente Walter Cortés, al ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara. La puesta en escena buscó exhibir el despliegue con el que la Provincia pretende responder al fuerte crecimiento poblacional que experimenta Bariloche cada invierno, cuando la llegada de visitantes multiplica la demanda de controles y vigilancia.

Bariloche es una ciudad faro a la que mira toda la Argentina, pero también la miran los delincuentes

En ese contexto, Weretilneck dejó una de las frases más contundentes de la jornada al advertir que la ciudad representa un atractivo no solo para quienes llegan a disfrutar del paisaje y la nieve. "Bariloche es una ciudad faro a la que mira toda la Argentina, pero también la miran los delincuentes", sostuvo el mandatario, al remarcar que el turismo masivo también genera oportunidades para quienes buscan cometer delitos.

Además, el gobernador explicó que la prevención continúa siendo el principal objetivo del operativo y aseguró que la mejor política de seguridad es impedir que los hechos ocurran. Para lograrlo, insistió en la necesidad de un trabajo coordinado entre la Policía de Río Negro, las fuerzas federales, el Poder Judicial, el Municipio y las organizaciones de la comunidad.

Weretilneck también hizo hincapié en que Bariloche requiere un tratamiento diferente al resto de las ciudades rionegrinas. Según explicó, recibir cerca de un millón y medio de turistas cada año convierte a la ciudad en un escenario mucho más complejo desde el punto de vista de la seguridad, ya que la población prácticamente se multiplica durante las temporadas altas y obliga a reforzar tanto la presencia policial como la capacidad de respuesta ante cualquier emergencia.

El gobernador Weretilneck junto con el intendente Walter Cortés y el ministro de Seguridad Daniel Jara

Por ese motivo, el Gobierno provincial decidió redistribuir personal proveniente de distintas unidades de Río Negro para fortalecer la cobertura en la zona andina. Los uniformados se sumarán a las tareas preventivas que ya desarrolla la Policía provincial, con patrullajes, controles y presencia en los sectores de mayor circulación de residentes y visitantes.

De esta manera, el Ejecutivo apuesta a que el invierno transcurra con un importante despliegue de recursos humanos en una de las principales puertas de ingreso del turismo nacional e internacional. El desafío será sostener la prevención en una ciudad que, durante los próximos meses, volverá a convertirse en el epicentro turístico de la Patagonia y donde la seguridad será uno de los aspectos más observados tanto por vecinos como por quienes eligen Bariloche para disfrutar de la temporada de nieve.