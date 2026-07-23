El conflicto entre el Gobierno de Río Negro y UnTER sumó un nuevo capítulo de máxima tensión. Tras el anuncio del paro de 48 horas para el reinicio del ciclo lectivo después del receso invernal, el gobernador Alberto Weretilneck aseguró que "no hay motivos" para la medida de fuerza, confirmó que los docentes que adhieran sufrirán el descuento de los días no trabajados y lanzó una advertencia que promete escalar la disputa: la Provincia analiza no liquidar los aumentos salariales luego del rechazo sindical a la propuesta oficial.

Las declaraciones del mandatario llegaron luego de encabezar en Bariloche la presentación del operativo especial de refuerzo policial para la temporada invernal. Allí, además de defender la política salarial que viene aplicando el Ejecutivo, sostuvo que Río Negro se encuentra entre las pocas provincias que mantienen un mecanismo de actualización de los haberes atado a la inflación, un esquema que el Gobierno considera suficiente para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

En ese contexto, Weretilneck enumeró una serie de medidas que, según afirmó, demuestran el esfuerzo financiero realizado por la Provincia. Recordó que los salarios y el medio aguinaldo fueron abonados en una misma jornada, confirmó que los haberes volverán a acreditarse el primer día hábil del mes y destacó el incremento del 134% en las asignaciones familiares. A eso sumó el pase a planta permanente del personal de servicios de apoyo de las escuelas y la continuidad de las políticas de estabilidad laboral para los empleados públicos.

Sin embargo, el tono del discurso cambió cuando se refirió directamente a la decisión del gremio de paralizar las clases el lunes y martes próximo. Lejos de abrir una nueva instancia de negociación, el gobernador dejó en claro que el Gobierno no modificará la oferta salarial porque, según aseguró, los recursos provinciales ya no permiten realizar un esfuerzo mayor. Por eso anticipó que los docentes que se sumen al paro sufrirán el descuento correspondiente por las jornadas no trabajadas.

La advertencia más fuerte, no obstante, llegó al referirse a los aumentos salariales. Weretilneck reveló que durante los próximos días el Ejecutivo analizará si corresponde avanzar con la liquidación de esos incrementos luego de que UnTER rechazara formalmente la propuesta oficial. Desde la mirada del Gobierno, resulta "inaudito" que el gremio no aceptara una oferta vinculada directamente con la evolución de la inflación, una definición que expone el nivel de confrontación que alcanzó la negociación.

Mientras tanto, el conflicto amenaza con golpear de lleno el regreso a las aulas. Si la medida de fuerza se concreta, miles de estudiantes rionegrinos volverán de las vacaciones sin clases y, en numerosos establecimientos, tampoco funcionarán los comedores escolares, una situación que volverá a impactar en las familias y reavivará un enfrentamiento que, lejos de encontrar una salida, parece ingresar en una etapa todavía más áspera.

Con este escenario, el segundo semestre escolar comenzará atravesado por un duro choque entre el Gobierno provincial y el principal gremio docente. La discusión ya no se limita a los salarios: ahora también se juega en el terreno político, donde las advertencias sobre descuentos y la posibilidad de frenar los aumentos anticipan una pulseada que promete dominar la agenda de Río Negro durante los próximos días.