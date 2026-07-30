Un importante desprendimiento de rocas obligó a cortar por completo la ruta de los Siete Lagos

Un importante desprendimiento de rocas sobre la calzada obligó este jueves a interrumpir totalmente la circulación sobre la Ruta Nacional 40, en el tramo de los Siete Lagos, a la salida de San Martín de los Andes. El derrumbe, registrado en las inmediaciones de la Plaza de las Banderas, mantiene bloqueado el tránsito debido al riesgo de nuevos desmoronamientos.

Desde las primeras horas de la mañana trabajan en el lugar equipos de Vialidad Nacional, personal de Tránsito de la Policía, Protección Civil e Hidráulica municipal, junto con maquinaria pesada para remover el material caído.

Equipos de emergencia trabajan para retirar las rocas y garantizar un paso seguro.

Las autoridades informaron que la prioridad es despejar el camino para garantizar el paso seguro de vehículos de emergencia, mientras el corte permanecerá vigente hasta nuevo aviso.

Rocas de gran porte cayeron sobre la Ruta 40, cerca de Plaza de las Banderas.

Riesgo por las condiciones climáticas

Vialidad Nacional indicó que el desmoronamiento fue provocado por las condiciones climáticas adversas que afectan a la provincia y pidió a los conductores evitar la circulación, especialmente durante la noche y la madrugada. También recomendó respetar las alertas meteorológicas, transitar a velocidad precautoria y mantenerse informado a través de los canales oficiales antes de emprender un viaje.

El temporal también afecta a otras rutas neuquinas. En la Ruta Nacional 22, entre Cutral Co y Zapala, y en la Ruta Nacional 40, entre Zapala y Las Lajas, se registró visibilidad muy reducida por bancos de niebla, por lo que se solicitó extremar las precauciones.

¿Y los pasos internacionales?

En tanto, el paso internacional Pino Hachado permanece habilitado desde las 10.30 para todo tipo de vehículos, aunque con portación obligatoria de cadenas debido a la presencia de hielo y nieve en la calzada, baja adherencia, niebla y riesgo de caída de rocas en el kilómetro 48.

Por su parte, el paso fronterizo Cardenal Samoré permanece cerrado debido a que la calzada se encuentra intransitable por la acumulación de nieve. El nuevo reporte, se actualizará a las 11. Mientras tanto continúa nevando en la zona y que equipos de Vialidad Nacional trabajan en el sector para mejorar las condiciones de circulación.