Para el último jueves de julio se esperan condiciones para estar en alerta en la Cordillera neuquina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nevadas y lluvias que alcanzará a sectores del Parque Nacional Nahuel Huapi y zonas cordilleranas de Neuquén y Río Negro, donde podrían acumularse hasta 40 centímetros de nieve en los sectores más elevados.

El organismo nacional advirtió que el fenómeno comenzará con nevadas intensas en áreas de montaña y luego dará paso a precipitaciones en forma de lluvia en sectores más bajos, generando condiciones de circulación complejas en rutas y caminos de la región.

Hasta 40 centímetros de nieve en los sectores más altos de la Cordillera

De acuerdo con la actualización difundida por el SMN, las nevadas más importantes se concentrarán en las áreas cordilleranas, donde se esperan acumulaciones de entre 20 y 40 centímetros de nieve durante este jueves. En tanto, en las zonas de menor altura los registros previstos oscilarán entre 10 y 30 centímetros. La intensidad del fenómeno podría variar según la altitud y la ubicación geográfica, aunque las condiciones serán suficientes para generar complicaciones en la transitabilidad y en las actividades al aire libre.

Además de la nieve, se pronostican precipitaciones líquidas acumuladas de entre 10 y 20 milímetros, especialmente hacia el final del evento meteorológico.

Las zonas bajo vigilancia en el Parque Nacional Nahuel Huapi

La alerta alcanza a sectores comprendidos dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, una de las áreas más visitadas de la Patagonia durante la temporada invernal.

Desde la Administración de Parques Nacionales (APN) recomendaron a residentes, turistas y prestadores de servicios mantenerse informados sobre posibles cierres preventivos de senderos, caminos y áreas recreativas que puedan verse afectadas por las condiciones meteorológicas.

También solicitaron consultar el estado de las sendas habilitadas antes de realizar actividades de trekking o montaña, ya que la acumulación de nieve y el deterioro de las condiciones de visibilidad podrían incrementar los riesgos.

Precaución en rutas y caminos de montaña

Las autoridades insistieron en la necesidad de circular únicamente con vehículos preparados para condiciones invernales y portar cadenas para nieve, especialmente en los corredores que atraviesan sectores cordilleranos.

Las nevadas previstas podrían generar calzadas resbaladizas, reducción de visibilidad por precipitaciones y sectores con acumulación de nieve sobre la calzada asfáltica.

Por ese motivo, se recomienda verificar previamente el estado de los caminos y respetar las indicaciones de los organismos de emergencia y seguridad vial antes de emprender cualquier viaje.

Recomendaciones para turistas y visitantes durante el alerta

Ante la vigencia del alerta amarilla, los especialistas aconsejan seguir la evolución de los pronósticos oficiales y evitar actividades en ambientes agrestes sin la planificación adecuada.

Asimismo, se recomienda consultar información actualizada sobre refugios de montaña, condiciones de senderos y niveles de peligro de avalanchas en las áreas cordilleranas.

La combinación de nevadas intensas, lluvias y bajas temperaturas puede provocar cambios bruscos en las condiciones del terreno, por lo que las autoridades insistieron en extremar las medidas de prevención durante toda la jornada del jueves.