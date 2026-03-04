En Neuquén hay más de 30.000 inscriptos para acceder a las Becas Gregorio Álvarez

Finalizados los procesos de inscripción al programa de Becas Gregorio Álvarez 2026 de nuevos postulantes y para la renovación del beneficio, se registraron 30.008 solicitudes. Luego del reciente cierre de las dos instancias, que incluyeron extensiones con fechas extraordinarias para alcanzar a la mayor cantidad de familias y estudiantes que requieran del acompañamiento, se encuentran en procesamiento 15.549 renovaciones y 14.459 nuevas solicitudes.



Sobre las más de 30.000 postulaciones, 12.944 corresponden al nivel Primario, 9.870 al nivel Secundario, 2.183 al nivel Inicial, 2.512 al Terciario y 2.499 al universitario.



Como destacó el gobernador Rolando Figueroa en su discurso de apertura de sesiones legislativas, el plan de becas “brinda oportunidades para quienes mayores obstáculos tienen. El 85% de los becarios cumplió los requerimientos académicos para mantener el beneficio; el 80% de los beneficiarios es primera generación de estudiantes universitarios en sus familias y el 75% son mujeres”.



El programa ya benefició desde su inicio, en esta gestión de gobierno, a 38.000 estudiantes con una inversión acumulada de $25.000 millones.



Para todo el proceso de inscripción, que se ha ido perfeccionando a lo largo de los tres años de su instrumentación, en este verano desde la coordinación de políticas socioeducativas y equidad del Ministerio de Educación se llevó adelante un espacio de formación destinado a capacitar a 250 ejecutores de 45 centros de Promoción Comunitaria (CPC) de la ciudad capital y de la Subsecretaría de Juventudes, en el uso de la plataforma y el asesoramiento a las familias. Igual dinámica se instrumentó en las diferentes regiones, en las que se acompañó a familias y estudiantes desde los municipios y comisiones de fomento para dinamizar la llegada del programa.