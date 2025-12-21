El gobernador Rolando Figueroa y el intendente Fernando Banderet dejaron inaugurado el nuevo Destacamento de la División Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) en Añelo, junto con la entrega de una vivienda institucional, una obra que apunta a fortalecer la seguridad en una de las zonas estratégicas de mayor crecimiento de la provincia.

La División GEOP Añelo, creada el 1 de diciembre de 2021 mediante la Resolución N.º 1827/21, se consolidó en estos años como una unidad táctica de élite fundamental para la seguridad en la región de Vaca Muerta. Hasta ahora, el grupo operaba desde una base provisoria en el barrio Policial Balcones, lo que hacía necesaria la concreción de un espacio propio.

La misión del GEOP es intervenir en operaciones de alto riesgo que superan las capacidades de las unidades convencionales. Entre sus principales funciones se encuentran los operativos contra el narcotráfico, la protección de funcionarios, la actuación en escenarios violentos, el manejo de explosivos, los rescates de alta complejidad y el control de disturbios.

La zona de cobertura operativa de la División incluye Añelo, Rincón de los Sauces y San Patricio del Chañar, áreas caracterizadas por una intensa actividad hidrocarburífera y un crecimiento demográfico sostenido, lo que incrementa la demanda de respuestas rápidas y especializadas en materia de seguridad.

El nuevo edificio cuenta con una superficie de 90 metros cuadrados y fue diseñado como un centro táctico integral, orientado a mejorar la planificación, la coordinación operativa y el desempeño del personal. Dispone de oficinas operativas, armería acondicionada, aula de formación, sala de situación táctica, una guardia de prevención moderna y espacios sanitarios con duchas independientes.

En cuanto a recursos humanos, la División GEOP Añelo está integrada por 12 operadores altamente capacitados, con formación en ámbitos provinciales y nacionales. El parque automotor incluye dos móviles operativos, un furgón JP 121 y una pick-up JP 1741, además de equipamiento táctico especializado como chalecos y cascos balísticos, armamento, sistemas de comunicación, herramientas de rescate y elementos para el acondicionamiento físico.

Durante el mismo acto, se realizó la entrega de una vivienda institucional de 45 metros cuadrados, destinada al alojamiento de operadores en servicio, lo que permitirá mejorar las condiciones laborales y optimizar la capacidad de respuesta ante emergencias.

El complejo fue gestionado por la Municipalidad de Añelo y ejecutado por la empresa Construcciones Alfa, reflejando un trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado para fortalecer las políticas públicas de seguridad en la provincia.

Del acto participaron el subsecretario de Prevención del Ministerio de Seguridad, Luis Sánchez; el jefe de la Policía del Neuquén, Tomás Díaz Pérez; y el subjefe de la Policía provincial, Walter San Martín, junto a otras autoridades provinciales y locales.

En materia de resultados operativos, durante 2023 la División llevó adelante 75 allanamientos con irrupción, mientras que en 2024 concretó 45 procedimientos, en coordinación con las unidades dependientes de la Dirección de Seguridad Interior, consolidando su rol clave en el esquema de seguridad regional.