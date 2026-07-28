Rolando Figueroa: "Todo el desarrollo de Vaca Muerta debe ir acompañado por un fuerte compromiso ambiental"

La transformación de Vaca Muerta ya no se limita al desarrollo de la industria del petróleo y el gas. El Gobierno de Neuquén busca aprovechar ese crecimiento para impulsar nuevas actividades productivas, ampliar las hectáreas bajo riego, fortalecer la ganadería y diversificar la matriz económica de la provincia. En una entrevista exclusiva con AM550 y 24/7 Canal de Noticias, el gobernador Rolando Figueroa explicó cómo el desarrollo del Corredor del Viento y la disponibilidad de agua destinada a la actividad hidrocarburífera permitirán generar nuevos polos productivos. También se refirió a la remediación ambiental de Comarsa, las inversiones previstas en la Zona Franca de Zapala y las políticas para agregar valor a la producción neuquina antes de exportarla.

Con el desarrollo del Corredor del Viento, en cercanías de Añelo, ¿piensan crear otro polo productivo similar?



Existe una gran superficie irrigable en toda la región de Vaca Muerta. Nosotros desarrollamos, en primer lugar, la industria del petróleo y gas con impacto en Añelo. Ahora ese impacto se está trasladando con mucha fuerza a Rincón de los Sauces y, dentro de poco más de tres años, también llegará a Cutral Co y Plaza Huincul con el desarrollo del GNL. Todos esos polos productivos tendrán actividad petrolera, pero también queremos que desarrollen otras economías. Por eso vamos a aprovechar el agua vinculada a la actividad del petróleo y el gas para incorporar superficies bajo riego, producir pasturas y fortalecer la ganadería neuquina.





¿Cómo funcionará el uso del agua destinada a la actividad petrolera?



El agua proviene del río y se dirige hacia los pozos. En ese recorrido queremos aprovecharla para regar.

"Existe una gran superficie irrigable en toda la región de Vaca Muerta. Nosotros desarrollamos, en primer lugar, la industria del petróleo y gas con impacto en Añelo. Ahora ese impacto se está trasladando con mucha fuerza a Rincón de los Sauces y, dentro de poco más de tres años, también llegará a Cutral Co y Plaza Huincul con el desarrollo del GNL".

"Existe una gran superficie irrigable en toda la región de Vaca Muerta. Nosotros desarrollamos, en primer lugar, la industria del petróleo y gas con impacto en Añelo. Ahora ese impacto se está trasladando con mucha fuerza a Rincón de los Sauces y, dentro de poco más de tres años, también llegará a Cutral Co y Plaza Huincul con el desarrollo del GN", describió Figueroa.

¿El traslado de esa agua hacia los pozos lo financiarán las empresas que perforan?



Sí. Tenemos un canon que hemos incrementado, siempre que ese esquema permita también desarrollar el riego. Estamos trabajando muy bien en materia de cuidado ambiental. Neuquén incluso ha recibido reconocimientos internacionales por las políticas ambientales que está implementando. Estamos monitoreando las emisiones de metano y avanzando en el tratamiento de residuos. Todo el desarrollo de Vaca Muerta debe ir acompañado por un fuerte compromiso ambiental para construir el Neuquén del futuro. De nada sirve pensar en ampliar las áreas bajo riego, proyectar nuevas rutas o impulsar el turismo si no se protege el ambiente.

"Estamos impulsando la llegada a la Zona Franca de Zapala de una empresa que producirá y compactará forraje para exportarlo, principalmente a países árabes, donde existe una fuerte demanda. Nuestro objetivo principal es generar pasturas para agregar valor dentro de Neuquén".

Se está retirando todo lo que es posible. Son toneladas de residuos que permanecían en ese predio ubicado en el centro de la ciudad. Exigimos a las empresas que comiencen a trasladarlos y ya puede observarse que esa montaña ha disminuido. Ese material debe ser removido, aunque no puede hacerse de un día para el otro porque requiere una importante logística y cientos de viajes en camión. Comarsa cobró durante años por recibir esos residuos, no los procesó y la Justicia dejó en libertad a personas vinculadas con esa operatoria. Hay quienes sostienen que, además de retirar los residuos, es necesario remediar el suelo porque mantener esa situación representa un riesgo. La Justicia es un poder independiente y debe actuar conforme a derecho. Nosotros hacemos nuestro trabajo desde el Poder Ejecutivo y exigimos la remediación ambiental. La Justicia deberá determinar las responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan dentro del marco legal.







¿La producción de forrajes podría convertirse en un producto de exportación?

Ya estamos trabajando en ese sentido. Por ejemplo, estamos impulsando la llegada a la Zona Franca de Zapala de una empresa que producirá y compactará forraje para exportarlo, principalmente a países árabes, donde existe una fuerte demanda. Nuestro objetivo principal es generar pasturas para agregar valor dentro de Neuquén. La idea es engordar nuestro propio ganado, aunque si existe un excedente, naturalmente podrá exportarse.



Son proyectos privados que deberán presentar sus respectivos planes de inversión y que estarán vinculados al programa Invierta Neuquén. Ese programa permitirá acceder a tierras provinciales a un valor superior al fiscal, pero inferior al de mercado, además de ofrecer beneficios impositivos. La producción primaria está totalmente exenta del impuesto sobre los Ingresos Brutos en Neuquén y también del impuesto inmobiliario. Todo forma parte de una política de promoción del desarrollo que esperamos lanzar formalmente antes de fin de año.

¿La empresa que llegará a Zapala ya comenzó a instalarse en la Zona Franca?



Sí, ya se está instalando en la Zona Franca de Zapala, que es de administración privada.



