Rolando Figueroa: "El verdadero impacto de Vaca Muerta se ve en las obras"

La transformación de Vaca Muerta ya no pasa solamente por extraer petróleo y gas. Para el gobernador Rolando Figueroa, el gran desafío es agregar valor a la producción, generar nuevas industrias y convertir a Neuquén en un polo exportador con impacto directo sobre el desarrollo de la provincia.

En una entrevista exclusiva con AM550 y 24/7 Canal de Noticias, el mandatario explicó cómo avanzan los proyectos vinculados al Gas Natural Licuado (GNL), la planta separadora de gases que se instalará cerca de Cutral Co y Plaza Huincul, la nueva fábrica de caños flexibles y la estrategia conjunta con Río Negro para consolidar la salida exportadora por Punta Colorada. Además, destacó la participación de Gas y Petróleo del Neuquén en el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), defendió la incorporación del upstream al RIGI y sostuvo que el crecimiento de las exportaciones debe traducirse en obras concretas para mejorar la calidad de vida de los neuquinos.

"El verdadero impacto de Vaca Muerta se ve en las obras", afirmó al explicar por qué los recursos provenientes del desarrollo energético se destinan a la construcción de escuelas, infraestructura y servicios públicos.

Rolando Figueroa: "Mientras prometían un estadio, había 700 aulas tráiler", afirmó el gobernador.

En la actualidad se habla mucho de agregar valor a Vaca Muerta. ¿Cómo se está dando ese proceso en Neuquén?

En la actualidad tenemos otras formas de agregar valor. Hay que explicarle a la gente que ya no estamos produciendo gas y petróleo como antes, cuando se hacía un pozo y el gas o el petróleo fluían naturalmente. Hoy la producción es industrial. Cuando hablamos de producir gas y petróleo en Neuquén, hablamos de industria. Estamos industrializando el gas y el petróleo desde el mismo momento en que los extraemos. Esa es una primera etapa. Pero ya conseguimos avanzar hacia una segunda etapa, que es la separación de los gases.

Ahora, a 14 kilómetros de Cutral Co y Plaza Huincul, hemos logrado que, a partir de la producción de GNL, la planta separadora de gases se instale en ese lugar. Allí habrá una inversión de 7.000 millones de dólares. Solo la construcción de la planta demandará 5.000 puestos de trabajo y comenzará el año que viene. Además, para la producción de GNL y el funcionamiento de esa planta se prevé una inversión cercana a los 25.000 millones de dólares. Todo eso va a significar el renacer de la comarca petrolera en un plazo de dos a tres años. Ahí es donde estamos agregando valor.

En agosto también inauguraremos una fábrica de caños flexibles que va a revolucionar la industria del gas y el petróleo. Ahí también estamos agregando valor. Por eso tenemos que empezar a incorporar valor en Neuquén, pero siempre en actividades que sean competitivas.

Estamos trabajando con toda la industria para definir cómo vamos a transportar la arena, fundamentalmente en los distintos blends. Ese mapa está cambiando permanentemente porque se han detectado arenas neuquinas de muy buena calidad, lo que va a demandar un mayor tránsito en algunas rutas.

Junto con el gobernador de Río Negro y el CFI estamos elaborando un programa de consultoría para definir por dónde se transportará esa arena hacia Vaca Muerta. Hay distintas alternativas y ese estudio ejecutivo nos permitirá determinar cuál es la mejor.

Figueroa y Weretilneck apuestan a convertir Punta Colorada en la salida exportadora de Vaca Muerta.

El verdadero impacto de Vaca Muerta se ve en las obras. Cuando hablamos de construir 100.000 metros cuadrados de escuelas, muchas veces cuesta dimensionarlo. Estamos hablando del equivalente a tres estadios Monumental, seis canchas de Boca o alrededor de veinte estadios Ruca Che invertidos en educación.

La semana pasada mantuvo una reunión con Alberto Weretilneck. ¿Qué temas importantes hablaron que impactan en la economía conjunta de Neuquén y Río Negro?

Hablamos de muchos temas con Weretilneck. Creo que el hub exportador en Punta Colorada y sobre la costa de Río Negro es una gran visión que ha tenido el gobernador. Para nosotros es muy importante no salir por el puerto de Buenos Aires y poder hacerlo por un puerto patagónico. Además, hay un fenómeno de integración entre las provincias. Esa mirada de Alberto Weretilneck de proponer a Río Negro como hub exportador, sumada a la posibilidad de incorporar el RIGI para la construcción de ductos, es muy importante. Con Weretilneck hemos trabajado para que el desarrollo del midstream genere beneficios concretos para la región.

Por primera vez, Gas y Petróleo del Neuquén no participa únicamente en la producción de petróleo y gas en los yacimientos, sino también en el transporte del crudo. La empresa provincial posee el 1% del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), lo que significa que 5.500 barriles destinados a la exportación son participación nuestra. Es la primera vez que participamos del midstream, a través del VMOS, que tendrá su funcionamiento pleno en abril de 2027.

También logramos incorporar el RIGI para el upstream. Inicialmente esa actividad había quedado afuera del régimen. Nosotros planteamos esa situación al ministro de Economía, Luis Caputo, quien entendió el planteo y finalmente incorporó esa actividad.

Hoy, la mayor cantidad de proyectos presentados bajo el RIGI corresponden justamente al desarrollo del upstream en Neuquén. Eso genera un impacto muy positivo en las arcas nacionales, pero fundamentalmente en las provinciales.

"Cuando asumimos, el gobierno anterior había prometido un estadio, pero había 700 aulas tráiler. Hoy quedan alrededor de 350 y nuestro objetivo es eliminarlas completamente. Estamos construyendo diez escuelas técnicas nuevas. La primera será la EPET de Plottier: tendrá 5.000 metros cuadrados, 19 talleres, 10 aulas, gimnasio, playones deportivos y calefacción por losa radiante. Mientras se prometían estadios, había chicos estudiando en tráileres".

Nación habla de las exportaciones energéticas.

Petróleo y gas forman parte del sector energético, por eso Nación presenta esas exportaciones bajo ese concepto. Hoy Neuquén ya es la cuarta provincia exportadora del país, teniendo apenas el 1,5% de la población argentina. Ya superamos a Mendoza y a Chubut, y creemos que en aproximadamente dos años también superaremos a Córdoba. Eso nos convertirá en la tercera provincia exportadora de la Argentina. Pero hay que poner el foco en cómo impacta eso en el metro cuadrado de cada neuquino. El verdadero impacto de Vaca Muerta se ve en las obras. Cuando hablamos de construir 100.000 metros cuadrados de escuelas, muchas veces cuesta dimensionarlo. Estamos hablando del equivalente a tres estadios Monumental, seis canchas de Boca o alrededor de veinte estadios Ruca Che invertidos en educación.

Cuando asumimos, el gobierno anterior había prometido un estadio, pero había 700 aulas tráiler. Hoy quedan alrededor de 350 y nuestro objetivo es eliminarlas completamente. Estamos construyendo diez escuelas técnicas nuevas. La primera será la EPET de Plottier: tendrá 5.000 metros cuadrados, 19 talleres, 10 aulas, gimnasio, playones deportivos y calefacción por losa radiante. Mientras se prometían estadios, había chicos estudiando en tráileres. Incluso había escuelas creadas por decreto que funcionaban en cinco módulos alquilados. Nadie habla de que se prometía un estadio mientras había 700 aulas tráiler en la provincia y alumnos estudiando con diez grados bajo cero dentro de cubos de lata. Las prioridades son otras. Ese es el destino que nosotros queremos darle a los recursos de Vaca Muerta. El verdadero impacto es que un chico pueda ir a una escuela nueva, donde corresponde.

Creo que el cambio que produjimos en 2023 fue fundamental para tener poderes independientes. Cuando detectamos un ilícito, se denuncia inmediatamente, caiga quien caiga. También eliminamos un sistema que perjudicaba a la obra pública. Les dijimos a los empresarios que nadie les podía pedir un centavo. Hoy las licitaciones son transparentes. Antes había obras de rutas donde se presentaban dos empresas. Ahora tenemos procesos con diez, doce o hasta diecisiete oferentes. Creo que la concepción de provincia y la forma de administrar los recursos ha cambiado totalmente.