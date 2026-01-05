Parques industriales, obras logísticas y ley de inversiones: el balance industrial 2025 en Neuquén

La provincia del Neuquén finalizó 2025 con un balance positivo en materia de industria, con avances en infraestructura, gestión territorial y nuevas herramientas para atraer inversiones, según informaron las autoridades. A través del trabajo de la subsecretaría de Industria se profundizó la planificación en las regiones Confluencia, Comarca Petrolera, Vaca Muerta y del Pehuén, en línea con los objetivos del Plan Provincial de Regionalización.

Desarrollo del Parque Industrial Neuquén

En la región Confluencia se fortaleció la gestión del Parque Industrial Neuquén (PIN) y del sector Z1 mediante el CAPIN. Se recuperaron más de 343.000 metros cuadrados para nuevos usos productivos. El PIN cuenta con 940 hectáreas y 330 empresas radicadas. Durante el año, se adjudicaron cuatro proyectos con inversiones por 1.280 millones de pesos, que permitirán crear 92 puestos de trabajo.

Obras y planificación logística

Se ejecutan mejoras en servicios básicos como agua, energía y cloacas en distintos sectores del parque industrial. En Z1 Norte avanza una obra de electrificación que beneficiará a 35 empresas. También se desarrolla el Masterplan del sector Z1 Sur y se promueve la consolidación del Nodo Logístico Metropolitano, que conecta los corredores productivos Neuquén–Añelo–Zapala y Centenario–Plottier–Neuquén.

Radicaciones industriales en otras regiones

En la Comarca Petrolera se tramitan 10 solicitudes de radicación y se proyecta una planta de tubos flexibles en Plaza Huincul, con una inversión superior a USD 7 millones. En Añelo se inició el masterplan del parque industrial, que abarca 736 hectáreas, y se avanza en el diseño del trazado ferroviario que conectará Vaca Muerta con Bahía Blanca y Chile.

Avances en Zapala y la Zona Franca

En la región del Pehuén se consolidó el ordenamiento del Parque Industrial de Zapala, se finalizó la red de agua y se ejecutan estudios técnicos para la Plataforma Multimodal. La Zona Franca Zapala alcanzó su operatividad plena con la incorporación de nuevas empresas y usuarios indirectos. También se habilitaron 20 comercios fuera de ejido en articulación con la planificación vigente.

Herramientas para el desarrollo productivo

La Ley 3502 “Invierta Neuquén” se implementó de forma efectiva, brindando incentivos para nuevas inversiones y el fortalecimiento de pymes. Se creó el Comité Provincial de Inversiones (CPIN) y se renovó la administración del PIN con incorporación de normas ISO 9001, mejoras en eficiencia presupuestaria y una política activa de regularización de deuda.