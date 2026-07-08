La oposición reunió cinco votos en el Concejo Deliberante y aprobó la suspensión preventiva de Marcelo Román mientras avanza la causa judicial en su contra. El jefe comunal respondió con una medida cautelar para frenar la decisión. Si la resolución queda firme, la Intendencia pasará a manos de Fabián Figueroa.

La crisis política e institucional de Allen sumó un nuevo capítulo explosivo. El Concejo Deliberante aprobó, por cinco votos contra tres, la suspensión preventiva del intendente Marcelo Román, reconocido por haber sido el primer jefe comunal de La Libertad Avanza en el país.

La respuesta no tardó en llegar: el mandatario presentó una medida cautelar para dejar sin efecto la resolución, por lo que ahora será la Justicia la que deberá definir quién conduce los destinos de la ciudad.

La sesión estuvo marcada por un clima de máxima tensión. Con el respaldo de los cinco concejales de la oposición y apoyados en un dictamen elaborado por el asesor legal del cuerpo, la mayoría avanzó con la suspensión del intendente mientras se sustancia el proceso judicial que lo involucra. Del otro lado, los tres votos oficialistas rechazaron la medida y denunciaron que la decisión vulnera la Carta Orgánica Municipal.

Sin embargo, el conflicto no terminó cuando cayó la votación. Apenas conocida la resolución, desde el entorno de Román confirmaron que el intendente acudió a la Justicia mediante una medida cautelar con el objetivo de frenar la suspensión y evitar que se concrete el reemplazo dispuesto por el Concejo. El expediente abre un nuevo frente de disputa y traslada la definición del conflicto desde el ámbito político hacia los tribunales.

En caso de que la suspensión quede firme, el Ejecutivo municipal quedará a cargo del presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa. Su posible desembarco en la Intendencia también tiene su propia historia de controversias: llegó a la presidencia del cuerpo luego de que la mayoría opositora desplazara de ese cargo a Valeria Bezic, una decisión que también permanece bajo análisis judicial.