Un desperfecto alcanzó para volver a complicar uno de los cruces más transitados

La mañana volvió a poner a prueba la paciencia de quienes cruzaban entre Cipolletti y Neuquén. Un Fiat Siena rojo quedó detenido en el medio del puente carretero, en el sentido Cipolletti-Neuquén, y provocó importantes demoras en uno de los puntos de mayor circulación del Alto Valle.

La situación ocurrió en plena hora de movimiento, cuando cientos de trabajadores y vecinos utilizan el puente para llegar a destino. Aunque se trató de un solo vehículo, la interrupción parcial de la calzada fue suficiente para que la circulación se volviera lenta y comenzaran a formarse largas filas.

Según datos de la Municipalidad de Neuquén, por día transitan cerca de 120 mil vehículos por este sector, con mayor afluencia durante las primeras horas de la mañana.

La rueda se rompió antes de llegar al puente

Desde el lugar, el periodista Juan Pablo Andréz, junto al camarógrafo Facundo Rocha, informó durante el programa La segunda mañana de AM550 que el desperfecto no ocurrió sobre el puente.

La rueda del vehículo se rompió mientras circulaba por un tramo de la Ruta Nacional 22, a la altura de Cipolletti. Aun así, el conductor logró continuar unos metros hasta ingresar al puente, donde finalmente el auto quedó inmovilizado y ya no pudo seguir avanzando.

Esa situación obligó al resto de los vehículos a reducir la marcha y generó un cuello de botella que se extendió durante varios minutos.

La asistencia mecánica permitió retirar el auto y liberar el tránsito. Foto: Facundo Rocha, móvil de Prima Multimedios

Policía y un mecánico trabajaron para liberar el tránsito

Hasta el lugar llegó personal policial para ordenar la circulación mientras el conductor esperaba la asistencia mecánica.

El auxilio fue brindado por un mecánico del seguro contratado por el propietario del vehículo, quien realizó el reemplazo de la llanta y la cubierta dañadas. Una vez concluido el trabajo, el Fiat Siena pudo retomar la marcha y abandonar el puente.

Con el vehículo fuera de la calzada, el tránsito comenzó a normalizarse de manera gradual.

Viajaban rumbo al trabajo

En el interior del automóvil viajaba un grupo de trabajadores junto con sus herramientas, que se dirigía hacia Neuquén cuando sufrió el desperfecto mecánico.

El episodio no dejó personas heridas, pero volvió a exponer el impacto que puede generar cualquier inconveniente en los puentes carreteros que unen Cipolletti y Neuquén. En un corredor utilizado a diario por miles de vehículos, una detención de pocos minutos alcanza para alterar la circulación y provocar demoras que se trasladan varios kilómetros hacia ambos lados del cruce.